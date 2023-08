ERC Lechbruck verpflichtet Anton Rauh

Artikel anhören Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer präsentieren einen weiteren Neuzugang: Anton Rauh wechselt vom EHC Königsbrunn zum ERC. Der 27-jährige Stürmer spielte im...

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer präsentieren einen weiteren Neuzugang: Anton Rauh wechselt vom EHC Königsbrunn zum ERC.

Der 27-jährige Stürmer spielte im Nachwuchs beim TSV Peißenberg und SC Riessersee. Im Seniorenbereich folgten jeweils zwei Jahre beim TSV Farchant und SC Forst in der Landesliga, wobei er bei den Nature Boyz zum Topscorer avancierte. Im Jahr 2020 wechselte er in die Bayernliga zum EHC Königsbrunn und spielte dort ebenfalls zwei Jahre. In der vergangenen Saison pausierte Anton Rauh und wird jetzt für die Flößer mit der Nr. 96 auf Torejagd gehen.

Vorstand Manfred Sitter: „Zu Anton habe ich schon länger Kontakt und jetzt freut es mich, dass es geklappt hat. Er weiß wo das Tor steht und bringt eine Top-Einstellung zum Eishockey mit. Herzlich willkommen in Lechbruck, Anton!“.

