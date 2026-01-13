ERC Lechbruck verlÃ¤ngert mit Spielertrainer Paolo De Sousa

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck freut sich, die VertragsverlÃ¤ngerung mit Spielertrainer Paolo De Sousa bekannt geben zu dÃ¼rfen.

Die Verantwortlichen der FlÃ¶ÃŸer setzen damit auf KontinuitÃ¤t, sportliche QualitÃ¤t und eine zukunftsweisende Personalentscheidung.

De Sousa Ã¼bernahm zur laufenden Saison die Rolle des Spielertrainers der 1. Mannschaft â€“ eine Doppelfunktion, die er konsequent und erfolgreich umsetzt. Vorstand Manfred Sitter zeigt sich zufrieden: â€žFÃ¼r Paolo ist es die erste Station als Trainer und Spieler. Er setzt die Doppelfunktion konsequent und geradlinig um. Er setzt Vertrauen in die Spieler und gibt ihnen die MÃ¶glichkeit, sich stetig zu verbessern. Gleichzeitig fordert er 100% Einsatz fÃ¼r die Mannschaft und Teamwork. Man darf auch nicht vergessen, dass wir die letztjÃ¤hrige Mannschaft nur punktuell verÃ¤ndert haben. Die Ergebnisse sprechen fÃ¼r sich selbst.â€œ

Der 31-jÃ¤hrige Kanadier ist im Verein kein Unbekannter: Bereits 2022/23 trug er das Trikot der FlÃ¶ÃŸer und sammelte in 26 Spielen starke 37 Scorerpunkte. Seine Eishockey-Ausbildung erhielt De Sousa in renommierten Juniorenligen in Kanada, ehe er fÃ¼nf Jahre bei den Oklahoma Sooners in den USA spielte und dort als KapitÃ¤n Ã¼berzeugte. Sein Weg nach Europa fÃ¼hrte ihn zunÃ¤chst zum schwedischen Club Munkedals BK und anschlieÃŸend zu den Baden Rhinos HÃ¼gelsheim, mit denen er zuletzt die Meisterschaft feierte. Beim ERC lÃ¤uft er mit der RÃ¼ckennummer 88 auf und hat sich lÃ¤ngst wieder im FlÃ¶ÃŸerdorf eingelebt.

Nach einer mehrwÃ¶chigen Verletzungspause feierte De Sousa am vergangenen Wochenende sein Comeback und steuerte in den Partien gegen FÃ¼rstenfeldbruck und Forst zwei Tore und einen Assist bei. Insgesamt steht er in der aktuellen Saison bei 13 Spielen und 19 Scorerpunkten (9 Tore, 10 Assists).

Manfred Sitter skizziert die sportliche Ausrichtung Ã¼ber die laufende Saison hinaus:

â€žWir wollen auch in der kommenden Spielzeit erfolgreiches Eishockey spielen und diesen Weg bestÃ¤tigen.â€œ

Paolo De Sousa: â€žIch fÃ¼hle mich sehr wohl in Lechbruck. Hier gibt es alles was man fÃ¼r ein gutes Leben braucht. Meine Mannschaft ist wie eine zweite Familie, mit sehr starkem Teamspirit ausgestattet, es macht sehr viel SpaÃŸ mit dem Team zu arbeiten. Der Verein entwickelt sich positiv und ich bin sehr froh beim ERC zu bleiben. ZunÃ¤chst haben wir aber noch aktuell Arbeit vor uns und wollen so viele Siege wie mÃ¶glich in der laufenden Spielzeit einfahren.â€œ

