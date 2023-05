ERC Lechbruck verlÃ¤ngert mit drei EigengewÃ¤chsen

Lechbruck. (PM ERC) Lukas Fischer geht nun bereits in seine vierte Saison in der 1. Mannschaft. Der 21-jährige Stürmer hat in der vergangenen Spielzeit...

Lechbruck. (PM ERC) Lukas Fischer geht nun bereits in seine vierte Saison in der 1. Mannschaft.

Der 21-jährige Stürmer hat in der vergangenen Spielzeit einen großen Schritt nach vorne gemacht und das in ihn gesteckte Vertrauen durch eine gute sportliche Entwicklung zurückgezahlt. Kämpferisch ist unsere Nummer 66 ein absolut Vorbild, immer bereit bis zur letzten Sekunde alles zu geben. Dadurch hat er sich regelmäßig einen Platz im Spieltagskader erarbeitet. In ihm steckt durchaus noch weiteres Potenzial, was das Trainerduo aus ihm „rauskitzeln“ möchte.

Verteidiger Manuel Schnöll geht in seine dritte Spielzeit für die Flößer. Als die große Verletztenmisere begann und vorwiegend die Verteidiger ausfielen, sprang Manuel in die Bresche. Der 22-Jährige gibt alles für seine Mannschaft und seinen Verein. Mit dieser tadellosen Einstellung, seinem vorbildlichen Charakter und dem unbändigen Willen, seinen Teil für den Erfolg des Teams beitragen zu dürfen, hat er sich weiterhin für einen Platz im Kader qualifiziert. Unsere Nummer 4 wird somit auch zukünftig seine Chancen erhalten.

Auch Morris Demmler entstammt dem ERC-Nachwuchs und geht in seine nunmehr dritte Saison in der 1. Mannschaft. Morris war in 25 Spielen der letzten Saison dabei. Oftmals kam er nicht zum Einsatz, aber er hielt sich immer bereit. Und wenn er seine Chance bekam, dann lieferte er eine solide Leistung ab. Der 21-Jährige kommt stets mit einem Lächeln in die Kabine und versucht sein Bestes für den Erfolg der Mannschaft einzubringen. Damit ist unsere Nummer 20 auch in der Saison 2023/24 ein wichtiger Bestandteil des Teams.

Vorstand Manfred Sitter: „Ich freue mich, dass diese drei Spieler weiterhin bei uns sind. Lukas hat einen Sprung gemacht, weil wir ihm das Vertrauen geschenkt haben und er es angenommen hat. Er rackert unermüdlich und seine Leistungen werden immer besser. So kann es gern weitergehen. Manuel und Morris kennen ihre Position im Team. Beide kämpfen um die Plätze im Kader und werde ihre Eiszeiten bekommen. Mir imponiert aber vor allem die Art und Weise, wie sie das machen. Sie nehmen bedingungslos diese Situation an, sind selbstkritisch und offen für Ratschläge, beklagen sich nie, geben alles auf dem Eis und neben der Bande. Das sind zwei einwandfreie Charakter und auch deshalb weiterhin in unserer Mannschaft.“

2127 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.