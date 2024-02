ERC Lechbruck veranstaltet Benefizspiel fÃ¼r Thomas Holzmann

Lechbruck. (PM ERC) Am kommenden Sonntag findet das Benefizspiel zu Gunsten der Thomas Holzmann-Förderung im Lechparkstadion statt. Mit einem bunten Rahmenprogramm möchte der ERC...

Lechbruck. (PM ERC) Am kommenden Sonntag findet das Benefizspiel zu Gunsten der Thomas Holzmann-Förderung im Lechparkstadion statt.

Mit einem bunten Rahmenprogramm möchte der ERC Lechbruck zum Saisonabschluss noch einmal viele Zuschauer ins Eisstadion locken. Die 1. Mannschaft tritt dabei gegen ein All-Star-Team an, bestehend aus der Bayernligamannschaft des ERC der Saison 2003/04, verstärkt mit den Ex-Profispielern Michael Wolf, Tobias Wörle und Florian Jung. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr. Der Eintritt ist frei, stattdessen wird um Spenden für die Thomas Holzmann-Förderung gebeten.

„Es soll ein tolles Event werden, wir haben uns einiges ausgedacht, so dass die hoffentlich zahlreichen Zuschauer ein schönes Eishockeyerlebnis haben. Wir wollen Thomas unterstützen und bitten dafür um Spenden, hierfür stehen Spendenboxen im Stadion bereit. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein, der Erlös geht ebenfalls in die Thomas Holzmann-Förderung“, blickt ERC-Vorsitzender Manfred Sitter voraus.

Thomas Holzmann hat selbst beim ERC Lechbruck Eishockey gespielt. Er war als pfeilschneller und treffsicherer Stürmer ein Leistungsträger in der 1. Mannschaft. Das Landesligaderby gegen die EA Schongau im Jahr 2007 sollte sein Leben verändern: Mit den Schlittschuhen verkantet, fiel er unglücklich in die Bande. „Da hat es mir den Kopf verdreht und den vierten und fünften Halswirbel verletzt“, erinnert sich Thomas an den Unfall zurück, der auch das Rückenmark in Mitleidenschaft gezogen hat. Nach einem halben Jahr im Krankenhaus, begann ein neuer Lebensabschnitt, der zunächst mehrere Höhen und Tiefen bereit hielt. Thomas kämpfte sich zurück ins Leben, lernte mit der Querschnittslähmung umzugehen und kann immerhin seinen rechten Arm bewegen, so dass er etwas am PC arbeiten oder ein Smartphone bedienen kann.

„Für uns ist Thomas ein absolutes Vorbild. Ein Kämpfer, der allen Widerständen zum Trotz immer Lebensfreude ausstrahlt. Wenn man ihm begegnet, hat er stets ein Lächeln im Gesicht und ist immer mittendrin im Geschehen. Oft ist er auch bei unseren Spielen dabei und ein gern gesehener Gast“ so Sitter.

Die Spenden aus dem Benefizspiel sollen Thomas auf seinem Weg unterstützen. Dabei werden viele seiner ehemaligen Mannschaftskameraden auf dem Eis stehen. Im All-Star-Team stehen zum Beispiel sein Bruder, Martin Holzmann und weitere bekannte Lecher Eishockeynamen, wie Richard Lory, Adrian Hack, Markus Fischer, Tobias Ott und viele mehr. Verstärkt wird das Team durch die ehemaligen Profis Michael Wolf (Ex-Nationalspieler, Hall of Fame Deutschland, dreifacher Deutscher Meister mit Red Bull München), Tobias Wörle (zweifacher Deutscher Meister mit Red Bull München) und Florian Jung (Düsseldorfer EG, Bietigheim Steelers). Als Trainer fungiert Josef Fischer, als Betreuer Evi und Jürgen Schneider – wie in alten Zeiten.

Das All-Star-Team wird gegen die aktuelle 1. Mannschaft des ERC Lechbruck antreten. Auch die beiden Flößer-Kanadier, Maxime Danis und Gabriel Larivière-Piché, lassen es sich nicht nehmen und wollten unbedingt beim Benefizspiel dabei sein. Die U9- und U11-Mannschaften werden im Pausenspiel ihr Können zeigen und weitere Aktionen sind geplant, um für die Zuschauer beste Unterhaltung zu bieten.

„Kommt noch einmal alle ins Lechparkstadion – für den guten Zweck und einen schönen Saisonabschluß“, ruft Sitter alle Eishockeyanhänger und Freunde von Thomas Holzmann auf.

Nächstes Spiel:

Sonntag, 03.03.2024, 17:00 Uhr: ERC Lechbruck – All-Star-Team (Benefizspiel)

Der Eintritt ist frei, es wird stattdessen um Spenden gebeten. Hierfür werden Spendenboxen bereitstehen.