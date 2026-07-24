ERC Lechbruck verabschiedet Lucas Hay und Tyler Lepore

Lechbruck. (PM ERC) Mit Lucas Hay und Tyler Lepore verabschiedet der ERC Lechbruck zwei Spieler, die in der vergangenen Saison ihren Beitrag zum sportlichen Erfolg der Flößer geleistet haben.

Für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihr Engagement im Trikot des ERC bedankt sich der Verein herzlich und wünscht beiden für ihre private und sportliche Zukunft alles erdenklich Gute.

Lucas Hay gehörte seit 2021 zum Kader der Flößer und entwickelte sich in den vergangenen vier Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der Lecher Defensive. Der heute 24-jährige Verteidiger überzeugte mit seiner Zuverlässigkeit, seinem guten Spielverständnis und seiner stetigen Weiterentwicklung. Mit seinen läuferischen Qualitäten, seiner mannschaftsdienlichen Spielweise und seinem hohen Einsatzwillen war er ein wichtiger Baustein der Mannschaft und auch abseits des Eises ein geschätzter Teamkollege.

Nach vier gemeinsamen Jahren hat sich Lucas entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen und den ERC Lechbruck zu verlassen. Der Verein respektiert diese Entscheidung und bedankt sich herzlich für seine Verbundenheit und seinen Einsatz in den vergangenen Spielzeiten.

Tyler Lepore lief in der vergangenen Saison als Importspieler für den ERC Lechbruck auf. Der Italo-Kanadier brachte internationale Erfahrung mit und überzeugte vor allem durch seinen starken Schuss sowie seine professionelle Einstellung. Mit seinem Einsatz leistete er seinen Beitrag für den Erfolg der Mannschaft und war innerhalb des Teams ein geschätzter Mannschaftskamerad.

Der ERC Lechbruck bedankt sich bei Lucas Hay und Tyler Lepore für ihren Einsatz im Trikot der Flößer. Beide haben ihren Teil zum erfolgreichen Abschneiden der Mannschaft beigetragen und werden dem Verein in guter Erinnerung bleiben.

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