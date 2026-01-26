ERC Lechbruck unterliegt Bad Aibling mit 2:6 – Entscheidung fällt im Schlussabschnitt

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck hat am Sonntag sein Heimspiel in der Landesliga Gruppe A gegen den EHC Bad Aibling mit 2:6 verloren.

Die Gäste aus Bad Aibling erwischten den besseren Start und gingen in der 10. Minute durch Lukas Golob mit 0:1 in Führung. Lechbruck benötigte einige Minuten, um ins Spiel zu finden; der Spielfluss war auf beiden Seiten durch starken Schneefall beeinträchtigt, der über die ersten beiden Drittel hinweg immer wieder für schwierige Eisbedingungen sorgte.

Im zweiten Drittel trat der ERC stabiler auf und belohnte sich in der 23. Minute: Richard Schratt verwertete eine Kombination über Josef Bayrhof und Marius Hack zum 1:1. Die Partie blieb anschließend ausgeglichen, ehe Bad Aibling kurz vor der zweiten Pause erneut vorlegte. Patrick Fritz traf in der 39. Minute zum 1:2-Pausenstand.

Der Schlussabschnitt begann mit einem erneuten Comeback der Hausherren. In der 44. Minute gelang Paolo De Sousa auf Zuspiel von Tyler Lepore der 2:2-Ausgleich. Wenige Momente später bot sich Lechbruck die große Gelegenheit, das Spiel zu drehen: Nach einem Foul wurde ein Penalty verhängt. Verteidiger Mathias Schuster setzte den Versuch präzise, traf jedoch nur den Pfosten. Bad Aibling blieb dadurch im Spiel und übernahm anschließend die Kontrolle.

Zwischen der 49. und 57. Minute erzielten die Gäste vier Treffer. Zunächst brachte Kilian Leicher seine Mannschaft erneut in Führung (49.), anschließend erhöhte Maximilian Mayer im Powerplay auf 2:4 (51.). Stefan Würmseer (53.) und erneut Leicher (57.) stellten den 2:6-Endstand her. Die besseren Eisbedingungen im dritten Drittel ermöglichten ein schnelleres Tempo, wovon Bad Aibling in dieser Phase profitierte.

Der ERC Lechbruck musste erneut mit einer angespannten Personalsituation umgehen. Aufgrund von 10 Ausfällen wurden vier Spieler aus der U20 bzw. der 1b-Mannschaft in den Kader integriert und erhielten Einsatzzeit. Die Nachwuchsspieler fügten sich mit viel Kampf und Einsatz ein, konnten die strukturellen Lücken jedoch erwartungsgemäß noch nicht komplett kompensieren. Eine schwierige Situation für die Mannschaft von Paolo De Sousa und Andreas Ott, die es nun auch in den folgenden Spielen am kommenden Wochenende zu meistern gilt.

In der Tabelle der Landesliga Gruppe A bleibt Lechbruck trotz der Niederlage auf dem zweiten Platz und profitiert vom vorhandenen Punktevorsprung aus der ersten Saisonhälfte. Bad Aibling verbessert sich nach dem Auswärtserfolg auf Rang fünf und bleibt im Kampf um den vierten Platz, der in den Play-Offs das Heimrecht beschert, ebenfalls im Rennen.

Für den ERC steht bereits am kommenden Freitag die nächste Aufgabe an. Dann gastieren die Lecher beim ERSC Ottobrunn. Spielbeginn ist um 20:15 Uhr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!