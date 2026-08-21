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ERC Lechbruck und Paolo De Sousa beenden Zusammenarbeit

21. August 20261 Mins read91
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Paolo De Sousa - © Lisa Kerscher
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Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck und Spielertrainer Paolo De Sousa haben sich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit im gegenseitigen Einvernehmen zu beenden.

Damit wird der 31-jährige Kanadier in der kommenden Saison nicht mehr für die Flößer auf dem Eis und an der Bande stehen.

Noch im Januar hatten sich beide Seiten auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit für die Saison 2026/27 geeinigt. Aufgrund veränderter persönlicher Rahmenbedingungen bei Paolo De Sousakam es nun jedoch zu einer neuen Situation.

„Wir bedauern diese Entwicklung sehr, akzeptieren und respektieren aber Paolos persönliche Gründe. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit und wünschen ihm privat wie sportlich für seine Zukunft alles Gute“, erklärt der 1. Vorsitzende Manfred Sitter.

Nach seiner Zeit in Kanada und den USA führte De Sousas Weg zunächst zum schwedischen Munkedals BK. In der Saison 2022/23 trug er erstmals das Trikot des ERC Lechbruck und erzielte in 26 Spielen 37 Scorerpunkte. Anschließend wechselte er zu den Baden Rhinos Hügelsheim, mit denen er die Meisterschaft in Baden-Württemberg feiern konnte. Zur Saison 2025/26 kehrte De Sousa nach Lechbruck zurück und übernahm erstmals die Doppelfunktion als Spielertrainer der 1. Mannschaft und führte das Team auf Platz vier in der Hauptrunde.

Für den ERC gilt es nun, die veränderte Situation anzunehmen und die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit unter den neuen Voraussetzungen konsequent fortzusetzen.

Die Trainerfrage für die Saison 2026/27 konnte im Laufe dieser Woche geklärt werden. Über die neue sportliche Konstellation wird der ERC Lechbruck in den kommenden Tagen gesondert informieren.

Der ERC Lechbruck bedankt sich bei Paolo De Sousa für seinen Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren privaten und sportlichen Weg alles Gute und viel Erfolg.

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