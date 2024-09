ERC Lechbruck trifft auf Sonthofen

Lechbruck. (PM ERC) Am kommenden Freitag, den 27.09.2024, um 20:00 Uhr steht für den ERC Lechbruck das dritte Vorbereitungsspiel der neuen Saison auf dem...

In der Eissporthalle an der Hindelanger Straße treffen die Flößer auf den ERC Sonthofen, einen der Top-Favoriten der Landesliga. Nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung in den ersten beiden Testspielen gegen Bad Aibling und Königsbrunn zeigt die Mannschaft von Trainer Jörg Peters, dass sie auf einem guten Weg ist. Mit viel Selbstbewusstsein und einem klaren Ziel vor Augen will das Team an die bisherigen Leistungen anknüpfen.

Für den ERC Lechbruck ist das Spiel in Sonthofen der letzte Test, bevor es in einer Woche ins mehrtägige Trainingslager nach Götzens in Österreich geht. Das intensive Trainingslager soll den Feinschliff für die kommende Saison bringen und die Mannschaft weiter zusammenwachsen lassen.

Der Gegner, ERC Sonthofen, gilt auch in dieser Saison als heißer Kandidat für die vorderen Plätze der Landesliga. Die Oberallgäuer konnten ihre Leistungsträger halten und haben sich mit Josef Slavicek vom Zweitligisten Slavia Prag nochmals verstärkt. Damit verfügt Sonthofen über einen mittlerweile sechsköpfigen Tschechenblock, der der Mannschaft eine zusätzliche spielerische Qualität verleiht. In der vergangenen Spielzeit scheiterte Sonthofen erst im Play-Off-Halbfinale am späteren Bayernligaufsteiger EHC Waldkraiburg und will in der kommenden Saison erneut angreifen.

Die Partie verspricht also eine harte Herausforderung für die Lecher zu werden, doch der ERC Lechbruck hat bereits in der letzten Saison gezeigt, dass er Sonthofen Paroli bieten kann. Mit einem eindrucksvollen 5:1-Sieg fügten die Flößer den Sonthofenern die einzige Heimniederlage der Saison zu. Diese Erinnerungen dürften zusätzliche Motivation für das Team aus Lechbruck sein, sich auch in der bevorstehenden Partie von seiner besten Seite zu zeigen.

Trainer Jörg Peters und seine Mannschaft wissen, dass es gegen einen so starken Gegner wie Sonthofen darauf ankommt, defensiv stabil zu stehen und die wenigen sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen. Die Partie wird den Flößern alles abverlangen, doch sie sind bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich die Lecher gegen die hochkarätige Offensive der Sonthofener behaupten.

Spielbeginn in der Eissporthalle Sonthofen ist um 20:00 Uhr. Die Fans dürfen sich auf eine spannende Begegnung freuen, in der die Flößer einmal mehr unter Beweis stellen können, dass sie in der Lage sind, auch die ganz Großen zu ärgern.