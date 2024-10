ERC Lechbruck testet gegen den SC Forst

Lechbruck. (PM ERC) Am kommenden Freitag, den 11. Oktober 2024, trifft der ERC Lechbruck in seinem vierten Vorbereitungsspiel auf den SC Forst. Das Spiel...

Lechbruck. (PM ERC) Am kommenden Freitag, den 11. Oktober 2024, trifft der ERC Lechbruck in seinem vierten Vorbereitungsspiel auf den SC Forst.

Das Spiel wird im Eisstadion Peißenberg um 20:00 Uhr angepfiffen. Es ist eine besondere Partie, da beide Teams nur eine Woche später, am 19.10.2024, im offiziellen Eröffnungsspiel der Eishockey-Landesliga erneut aufeinandertreffen werden. Die Begegnung am Freitag dient somit als vorletzter Härtetest vor dem Ligastart und dürfte einiges an Spannung versprechen.

Der ERC Lechbruck kommt mit Rückenwind aus einem intensiven Trainingslager im österreichischen Götzens zurück. Trainer Jörg Peters konnte dort mit seiner Mannschaft an den letzten Feinheiten arbeiten, und aller Voraussicht nach wird der ERC am Freitag mit fast vollständigem Kader auflaufen. Die bisherigen Vorbereitungsspiele des ERC verliefen „ordentlich“, obwohl die Flößer teilweise mit einer Rumpfmannschaft antreten mussten. Jetzt geht es in die finale Phase der Vorbereitung, in der sich das Team den letzten Schliff holen möchte, bevor es am 19. Oktober ernst wird und die Jagd auf Punkte beginnt.

Auf der Gegenseite steht der SC Forst, der mit einer soliden letzten Saison 2023/24 durchaus zufrieden sein kann. Der sechste Platz nach der Hauptrunde bedeutete den Einzug in die Playoffs, wo man sich allerdings dem EV Pegnitz geschlagen geben musste. Doch für die Nature Boyz war das Erreichen der Playoffs ein großer Erfolg, nachdem der Verein in den Jahren zuvor meist im Abstiegskampf steckte. Coach Markus Ratgeber muss in der neuen Saison jedoch acht Abgänge verkraften, hat aber mit fünf Neuzugängen, darunter Andi Kreutterer (zuletzt inaktiv) und Matthias Müller vom Bayernligisten EA Schongau, wichtige Verstärkungen ins Team geholt.

Auch wenn sich beide Mannschaften bewusst sein werden, dass sie sich so kurz vor dem Ligastart keine Verletzungen leisten dürfen, wird der Derbycharakter dieser Begegnung zweifellos für ein spannendes und kampfbetontes Spiel sorgen. Die Fans können sich also auf eine erste Kostprobe dessen freuen, was sie in der anstehenden Saison erwartet.

Für den ERC Lechbruck ist das Spiel gegen Forst der Startschuss in ein intensives Wochenende. Am Sonntag steht noch ein weiteres Testspiel in Moosburg auf dem Programm, bevor es dann eine Woche später in der Landesliga um die ersten wichtigen Punkte geht.

Spielbeginn ist am Freitag um 20:00 Uhr im Eisstadion Peißenberg