ERC Lechbruck

ERC Lechbruck startet mit Testspiel in Bad Tölz

19. September 20251 Mins read27
Testspielauftakt der Flößer (weiß) gegen den Ligakonkurrenten Reichersbeuern - © ERC Lechbruck, Jürgen Kieslich
Lechbruck. (PM ERC) Nach einer langen Sommerpause beginnt für den Eishockey-Landesligisten ERC Lechbruck am kommenden Sonntag die heiße Phase der Saisonvorbereitung.

Um 18:00 Uhr tritt die Mannschaft von Spielertrainer Paolo De Sousa in der Hacker-Pschorr-Arena in Bad Tölz zum ersten Vorbereitungsspiel gegen den Ligakonkurrenten SC Reichersbeuern an.

Seit Juni bereiten sich die Flößer intensiv auf die Spielzeit 2025/26 vor. Neben Athletik- und Konditionseinheiten standen in den vergangenen Wochen auch zahlreiche Trainingseinheiten auf dem Eis auf dem Programm. Ziel war es, neue Spieler zu integrieren, taktische Abläufe einzustudieren und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen.

„Während wir auf unser erstes Testspiel zusteuern, freuen wir uns darauf, endlich loszulegen“, erklärt Spielertrainer Paolo De Sousa. „Auch wenn uns noch einige Akteure verletzungs- oder urlaubsbedingt fehlen, ist dies eine großartige Gelegenheit, zu sehen, wo wir stehen und wichtige Schritte für die kommenden Wochen einzuleiten. Wir freuen uns auf die Herausforderung am Sonntag.“

Der SC Reichersbeuern beendete die Hauptrunde der Landesliga Gruppe A in der abgelaufenen Saison auf Platz fünf. In den anschließenden Play-offs war allerdings im Achtelfinale gegen die Trostberg Chiefs nach einem Sieg und zwei Niederlagen Endstation – ein Verlauf, der dem des ERC Lechbruck ähnelt.

Die Oberbayern sind für ihre kämpferische Spielweise und Heimstärke bekannt und bieten dem ERC damit gleich zum Auftakt einen echten Gradmesser. Für beide Teams dient die Begegnung vor allem als Standortbestimmung, um Systeme zu testen und den Spielrhythmus zu finden.

Für die Flößer liegt der Fokus weniger auf dem Ergebnis, sondern auf dem Einschleifen von Abläufen und der Entwicklung des Mannschaftsgefüges. Nach der ersten Standortbestimmung in Bad Tölz folgen in den kommenden Wochen weitere Vorbereitungsspiele, ehe der Punktspielstart ansteht. So folgen nach dem ersten Test am Sonntag gegen Reichersbeuern, das Derby am Freitag den 26.09. gegen die EA Schongau und das Spiel am 28.09. gegen den EV Moosburg.

