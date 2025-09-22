ERC Lechbruck startet mit Sieg in die Testspielphase

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck hat sein erstes Vorbereitungsspiel der neuen Saison erfolgreich gestaltet.

Die Flößer setzten sich am vergangenen Sonntag in der Hacker-Pschorr-Arena Bad Tölz nach Penaltyschießen mit 7:6 (1:1, 4:1, 1:4 / 1:0) gegen den Ligakonkurrenten SC Reichersbeuern durch.

Fehlende Stammkräfte, zäher Beginn

Spielertrainer Paolo De Sousa mußte auf sechs Stammspieler verzichten. Beide Teams stehen erst seit wenigen Wochen wieder auf dem Eis, was sich gerade in den Anfangsminuten bemerkbar machte. Dennoch gingen die Flößer in der 6. Minute in Führung: Marcus Köpf verwertete einen Alleingang zum 1:0. Die Gastgeber glichen jedoch zwölf Sekunden vor der ersten Drittelpause durch Stephan Stiebinger aus.

Lange Unterbrechung – und ein Blitzstart nach Wiederbeginn

Ein zerstörtes Plexiglas-Element sorgte zu Beginn des Mittelabschnitts für eine über 30-minütige Verzögerung. Offenbar ein Vorteil für den ERC: Bereits eine Minute nach Wiederanpfiff verwandelte Cameron Roberts einen Penalty zur erneuten Führung. In der 32. Minute wechselte De Sousa im Tor: Für den starken Christoph Lohr kam der junge Jonas Kothmayr. Kurz darauf stellte Reichersbeuern durch Florian Heiß auf 2:2, ehe der ERC im Powerplay wieder zuschlug: Mathias Schuster traf von der blauen Linie zum 3:2.

Die Hausherren verloren nun den Faden. Nach einem rüden Foul an Marcus Köpf – der verletzt ausschied – erhielt Peter Fischer eine Matchstrafe. Lechbruck nutzte die Überzahl eiskalt: Schuster (36.) und De Sousa (39., Zuspiel Morris Demmler) erhöhten auf 5:2.

Harter Schlagabtausch im Schlussdrittel

Reichersbeuern stellte um und setzte auf eine härtere Gangart. Der ERC geriet durch zahlreiche Strafzeiten unter Druck. Paul Stauffert (47., 50.) und Hermer (54.) sowie Stöckl (56.) trafen für den SCR, während für Lechbruck Roberts in Unterzahl (54.) erfolgreich war. Nach 60 Minuten stand es 6:6 – es ging ins Penaltyschießen.

Nervenstarke Flößer im Shootout

Im entscheidenden Duell im Shootout bewiesen die Allgäuer die besseren Nerven: Fabian Bacz und Mathias Schuster verwandelten sicher, während Jonas Kothmayr alle Versuche der Hausherren parierte. Damit siegte der ERC Lechbruck im ersten Testspiel verdient mit 7:6 n.P.

Ausblick

Bereits am Freitag, 26. September 2025, 20:00 Uhr, steht das nächste Vorbereitungsspiel an: EA Schongau – ERC Lechbruck.

