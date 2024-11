ERC Lechbruck siegt in packender Overtime gegen SC Forst

Lechbruck. (PM ERC) Bei eisigen Temperaturen und leichtem Schneefall lieferte der ERC Lechbruck am Freitagabend ein spannendes Heimspiel gegen den SC Forst ab. Nach...

Lechbruck. (PM ERC) Bei eisigen Temperaturen und leichtem Schneefall lieferte der ERC Lechbruck am Freitagabend ein spannendes Heimspiel gegen den SC Forst ab.

Nach einer intensiven Partie setzten sich die Flößer verdient mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Nature Boyz durch. Bei zahlreichen ungenutzten Chancen hätte der Sieg noch deutlicher ausfallen können.

Bereits zu Beginn übernahm der ERC die Initiative und setzte die Gäste-Defensive unter Druck. Die Belohnung folgte in der 6. Spielminute: Mathias Schuster, bedient von Marcus Köpf und Cameron Roberts, brachte den ERC mit einem wuchtigen Schlagschuss in Führung. Der Treffer wurde im offiziellen Spielbericht jedoch Marcus Köpf zugeschrieben. Forst zeigte sich von diesem frühen Rückstand wenig beeindruckt und konzentrierte sich auf schnelle Konter. Einer dieser Angriffe führte in der 12. Minute durch Tobias Estermaier zum 1:1-Ausgleich. Die Flößer hatten bis zur ersten Drittelpause weitere gute Chancen, scheiterten jedoch an der Chancenverwertung.

Das zweite Drittel begann aus Sicht der Lecher mit einer heiklen Phase: Eine doppelte Unterzahl stellte die Defensive vor große Herausforderungen. Mit einer starken Unterzahlleistung konnte der ERC jedoch Schlimmeres verhindern. Kurz darauf folgte ein Highlight auf der Gegenseite: In der 24. Minute schloss Cameron Roberts eine spektakuläre 3-gegen-0-Situation nach Zuspiel von Mathias Schuster und Marius Hack souverän zum 2:1 ab. Trotz der erneuten Führung machte sich der ERC das Leben durch unnötige Strafzeiten schwer. Dies rächte sich kurz vor Ende des Drittels, als der SC Forst in der 40. Minute eine doppelte Überzahl zum erneuten Ausgleich nutzte.

Im letzten Drittel dominierten die Flößer das Geschehen weitgehend, ließen aber beste Chancen liegen. Auch die Nature Boyz kamen mehrmals gefährlich vor das Tor des stark agierenden ERC-Torhüters Markus Echtler, doch beide Mannschaften scheiterten an der entscheidenden Durchschlagskraft. Nach 60 Minuten stand es weiterhin 2:2, sodass die Entscheidung in der Overtime fallen musste.

In der Verlängerung übernahm der ERC klar die Kontrolle und suchte entschlossen den Siegtreffer. In der 62. Minute war es dann Marcus Köpf, der nach Vorlage von Mathias Schuster das entscheidende Tor erzielte und den verdienten 3:2-Heimerfolg perfekt machte.

Der Sieg gibt dem ERC Lechbruck weiteren Rückenwind für die nächste Aufgabe: Bereits am Sonntag treten die Flößer um 18:45 Uhr beim ERSC Ottobrunn an.

Strafminuten:

ERC Lechbruck: 10

SC Forst: 6

