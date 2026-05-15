ERC Lechbruck setzt weiter auf Kontinuität: Philipp Wieland und Marius Hack verlängern

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann zwei weitere wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgeben: Mit Torhüter Philipp Wieland und Verteidiger Marius Hack verlängern zwei absolute Leistungsträger bei den Flößern.

Mit Philipp Wieland bleibt dem ERC Lechbruck einer der stärksten Torhüter der Liga erhalten. Der 26-jährige Schlussmann wird auch in der kommenden Spielzeit wieder mit der Rückennummer 40 das Tor der Flößer hüten und geht hochmotiviert in die neue Saison.

Wieland hatte mit konstant starken Leistungen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison 2025/26. Besonders bemerkenswert: Der ehrgeizige Keeper konnte seinen Gegentorschnitt im Vergleich zur Vorsaison nochmals verbessern und gab seiner Mannschaft mit starken Paraden regelmäßig den nötigen Rückhalt.

„Ich fühle mich beim ERC sehr wohl und freue mich, weiterhin Teil dieser Mannschaft zu sein. Die vergangene Saison hat mir viel Spaß bereitet, wir konnten lange Zeit den zweiten Platz halten. Die Rahmenbedingungen passen sehr gut zu meiner beruflichen Situation. Es wurmt mich immer noch etwas, dass wir im Achtelfinale ausgeschieden sind. Ich möchte nächste Saison mit unserem Team wieder angreifen und ins Viertelfinale kommen!“, so Wieland zu seiner Vertragsverlängerung.

ERC-Vorsitzender Manfred Sitter zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden: „Philipp zeigte konstant starke Leistungen und zählt zu den besten Torhütern der Liga. Wir sind froh, dass wir weiterhin auf ihn bauen können.“

Mit der Verlängerung von Philipp Wieland setzt der ERC Lechbruck weiterhin auf Kontinuität und Qualität auf der Torhüterposition.

Auch in der Defensive können die Flößer eine wichtige Personalie vermelden: Verteidiger Marius Hack wird ebenfalls weiterhin das Trikot des ERC Lechbruck tragen. Das 29-jährige Eigengewächs geht damit bereits in seine elfte Saison bei seinem Heimatverein.

Hack absolvierte in der vergangenen Spielzeit 28 Punktspiele und überzeugte dabei nicht nur mit seiner kompromisslosen Defensivarbeit, sondern auch mit Übersicht, Spielintelligenz und insgesamt 13 Scorerpunkten. Mit seiner Erfahrung und seiner ruhigen Art zählt er seit Jahren zu den wichtigen Säulen im Team der Flößer. Auch künftig wird er wieder mit der gewohnten Rückennummer 19 auflaufen.

„Wir können zufrieden mit der abgelaufenen Saison sein, das hat man lange nicht mehr gesehen. Dass es in einer Saison Höhen und Tiefen gibt, ist normal. Nach hinten heraus war bei uns leider etwas die Luft raus. Das Achtelfinale haben wir uns im ersten Play-Off-Spiel zu Hause verbockt. In Moosburg waren wir das bessere Team, da hätten wir den Bock nochmal umstoßen können. Aber das ist abgehakt, insgesamt können wir stolz auf uns sein. Jetzt wollen wir mehr und es wäre schön, wenn wir endlich das Viertelfinale erreichen würden“, erklärt Hack.

Auch hierzu findet Manfred Sitter klare Worte: „Marius überzeugt mit gutem Stellungsspiel und harten Zweikämpfen in der Abwehr. Zudem hat er eine sehr gute Spielübersicht, ist schnörkellos im Spielaufbau und übernimmt im Spiel Verantwortung. Auf und neben dem Eis ist er ein absoluter Leistungsträger und sehr wichtig für unser Team. Mit ihm haben wir einen wichtigen Baustein im Kader besetzt, da er variabel einsetzbar und spielintelligent ist.“

Der ERC Lechbruck freut sich, mit Philipp Wieland und Marius Hack zwei weitere wichtige Eckpfeiler der erfolgreichen Mannschaft halten zu können und blickt optimistisch auf die kommende Saison.