ERC Lechbruck setzt weiter auf Eigengewäche: Bayrhof, Scheibenbogen, Prinz und Kothmayr bleiben an Bord

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann vier weitere Personalien für die kommende Landesligasaison vermelden. Mit Josef Bayrhof, Luis Scheibenbogen, Maximilian Prinz und Jonas Kothmayr bleiben den Flößern sowohl erfahrene Leistungsträger als auch vielversprechende Talente erhalten.

Josef Bayrhof geht in seine siebte Landesligasaison

Mit Josef Bayrhof bleibt ein wichtiger Bestandteil der Offensive beim ERC Lechbruck. Der 26-jährige Stürmer wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot mit der Rückennummer 15 tragen und geht damit bereits in seine siebte Landesligasaison für die Flößer.

Bayrhof absolvierte in der vergangenen Saison 26 Punktspiele und überzeugte dabei vor allem durch seine Schnelligkeit, seine Spielintelligenz sowie seinen großen Einsatzwillen. Trotz der Doppelbelastung durch sein Studium stellte er sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft und übernahm auch Aufgaben, die nicht immer im Fokus der Statistik stehen.

„Josef ist ein sehr guter Skater und verfügt über große Qualitäten im Spielaufbau. Obwohl er studienbedingt nicht immer regelmäßig trainieren konnte, war er körperlich stets topfit. Er hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Teams“, erklärt ERC-Vorsitzender Manfred Sitter.

Luis Scheibenbogen bestätigt seine starke Entwicklung

Auch Nachwuchsstürmer Luis Scheibenbogen wird weiterhin für den ERC Lechbruck auflaufen. Der 18-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison seine erste komplette Spielzeit in der 1. Mannschaft und konnte dabei bereits wichtige Erfahrungen auf Landesliga-Niveau sammeln.

In 21 Punktspielen zeigte Scheibenbogen sein großes Potenzial. Besonders seine Schnelligkeit, seine Spielübersicht und seine Bereitschaft, körperlich dagegenzuhalten, machten ihn schnell zu einer wertvollen Ergänzung im Kader der Flößer.

„Luis hat bereits in der Vorbereitung gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Er hatte kaum Anpassungsprobleme, ist läuferisch stark und scheut keine Zweikämpfe. Für sein Alter ist er schon sehr weit und befindet sich auf einem hervorragenden Weg“, so Sitter.

Der ERC freut sich darauf, die Entwicklung des talentierten Eigengewächses auch in der kommenden Saison weiter begleiten zu können.

Maximilian Prinz bleibt eine feste Größe in der Defensive

Mit Maximilian Prinz verlängert ein weiteres Lechbrucker Eigengewächs. Der 25-jährige Verteidiger geht damit bereits in seine siebte Saison in der 1. Mannschaft der Flößer.

Prinz absolvierte in der vergangenen Spielzeit 20 Punktspiele und entwickelte sich zu einer festen Größe in der Defensive. Mit seiner zuverlässigen und mannschaftsdienlichen Spielweise genießt er sowohl innerhalb des Teams als auch bei den Verantwortlichen großes Vertrauen.

„Max hat eine starke Saison gespielt und sich noch einmal deutlich gesteigert. Er hat sich als feste Größe in unserer Verteidigung etabliert und bringt genau die Einstellung mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen“, betont Sitter.

Mit seiner ruhigen Art und seiner Identifikation mit dem Verein bleibt Prinz ein wichtiger Baustein für die Defensive des ERC Lechbruck.

Jonas Kothmayr entwickelt sich kontinuierlich weiter

Auch auf der Torhüterposition setzen die Flößer weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. Jonas Kothmayr wird auch in der kommenden Saison Teil des Landesliga-Kaders sein und gleichzeitig wichtige Spielpraxis in der 1b sammeln.

Der 21-jährige Torhüter hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und überzeugt vor allem durch seine Ruhe, seine Verlässlichkeit und seinen ausgeprägten Teamgeist. Als etatmäßige Nummer eins der 1b sammelt er regelmäßig Spielpraxis und steht gleichzeitig jederzeit für Einsätze in der 1. Mannschaft bereit.

„Jonas ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wichtig Spielpraxis für die Entwicklung eines Torhüters ist. Die Kombination aus Training bei der 1. Mannschaft und regelmäßigen Einsätzen in der 1b funktioniert für ihn ideal. Er entwickelt sich Schritt für Schritt weiter und auf ihn ist jederzeit Verlass“, erklärt Sitter.

Mit den Verlängerungen von Bayrhof, Scheibenbogen, Prinz und Kothmayr setzt der ERC Lechbruck seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Die Mischung aus erfahrenen Spielern, talentierten Nachwuchskräften und starken Eigengewächsen bildet weiterhin das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft der Flößer.