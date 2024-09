ERC Lechbruck reist zum ersten Testspiel der Saison nach Bad Aibling

Lechbruck. (PM ERC) Am kommenden Freitag, den 20.09.2024, beginnt für den ERC Lechbruck die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Eishockey-Landesliga-Saison. Um 19:45...

Lechbruck. (PM ERC) Am kommenden Freitag, den 20.09.2024, beginnt für den ERC Lechbruck die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Eishockey-Landesliga-Saison.

Um 19:45 Uhr treffen die Flößer auswärts auf den Ligakonkurrenten EHC Bad Aibling aus der Gruppe B. Die Partie markiert das erste Testspiel für den ERC Lechbruck, der unter Trainer Jörg Peters nach einer intensiven Vorbereitungsphase nun die ersten wichtigen Erkenntnisse sammeln möchte.

Für den ERC wird es vor allem darum gehen, die Abstimmung innerhalb der Mannschaft zu verbessern. Trainer Peters steht vor der Aufgabe, sechs Neuzugänge in das Team zu integrieren. Jeder im Team muss in den kommenden Wochen seinen Platz finden und sich in das System einfügen. Der Fokus des Testspiels liegt daher weniger auf dem Ergebnis, sondern vielmehr auf dem Zusammenspiel und der individuellen Leistung der Spieler. Die Mannschaft um Kapitän Mathias Schuster ist nun seit zwei Wochen auf dem Eis und hat sechs Trainingseinheiten hinter sich. Das Team wirkt dabei konzentriert und die Stimmung ist gut.

Der EHC Bad Aibling kann auf einen eingespielten Kader setzen, der in der vergangenen Saison bis ins Play-off-Achtelfinale vordringen konnte, dort aber knapp den Wanderers Germering unterlag. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Stuffler ist weitgehend zusammengeblieben und wird auch in dieser Saison wieder als starkes Team erwartet. Der Heimvorteil und die Erfahrung des eingespielten Teams machen den EHC Bad Aibling zu einem ernstzunehmenden Gegner, der von Beginn an zeigen will, dass mit ihm zu rechnen ist. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Aibdogs in einem Testspiel dem Bayernligaabsteiger ESC Dorfen mit 3:7.

Für den ERC Lechbruck wird es ein echter Härtetest gegen eine kompakte und eingespielte Mannschaft. Die Flößer werden die Gelegenheit nutzen, um wertvolle Spielpraxis zu sammeln und den Spielern die Möglichkeit geben, sich zu beweisen.

Es bleibt spannend zu sehen, wie schnell der ERC seine Neuzugänge integriert und ob es bereits erste positive Ansätze im Spiel zu sehen gibt. Ein Test gegen einen Ligakonkurrenten wie Bad Aibling wird sicherlich auch eine erste Standortbestimmung für beide Teams darstellen.

Spielbeginn ist um 19:45 Uhr in der Eishalle Bad Aibling.