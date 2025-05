ERC Lechbruck plant 1b-Mannschaft in der Bezirksliga

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck plant zur kommenden Eishockeysaison 2025/26 mit einer 1b-Mannschaft in der Eishockey-Bezirksliga anzutreten.

Mit diesem Schritt verfolgt der Verein klare sportliche und strukturelle Ziele, um die nachhaltige Entwicklung des Eishockeysports in Lechbruck weiter voranzutreiben.

Ziele der 1b-Mannschaft

Die neue 1b-Mannschaft soll eine wichtige Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich bilden. Insbesondere jungen Spielern aus der U20 soll dadurch ein geregelter Übergang in den Seniorenbereich ermöglicht werden. Durch regelmäßige Spielpraxis in der Bezirksliga können sie sich auf höherem Niveau beweisen und entwickeln, bevor bzw. während sie in den Kader der 1. Mannschaft integriert werden.

Gleichzeitig bietet die 1b-Mannschaft auch erfahrenen Spielern eine attraktive Plattform: Spieler, für die der Aufwand im Landesligateam zu groß geworden ist, haben nun die Möglichkeit, mit reduziertem Pensum weiterhin am geregelten Spielbetrieb teilzunehmen und ihr Können sowie ihre Erfahrung aktiv einzubringen.

Teilnahme an der Bezirksliga West

Die ERC Lechbruck 1b plant in der Bezirksliga West anzutreten, die in der vergangenen Saison mit elf Teams besetzt war. Teilnehmer in dieser Staffel waren die Woodstocks Augsburg, SG Bad Bayersoien/Peiting 1b, EV Bad Wörishofen, ESV Buchloe 1b, ESC Kempten 1b, SG Königsbrunn, SG Maustadt/Memmingen, EC Oberstdorf, EA Schongau 1b, EC Senden Crocodiles sowie die ESV Türkheim Celtics.

Kaderplanung und Trainerteam

Die Kaderplanung ist bereits in vollem Gange. Derzeit liegen der ERC Lechbruck 1b Zusagen von 16 Feldspielern und einem Torhüter vor. Als Trainer konnte Thomas Maier gewonnen werden, der in der vergangenen Saison erfolgreich die U20-Mannschaft des Vereins betreut hat. Seine Erfahrung und sein enger Kontakt zum Nachwuchsbereich machen ihn zur idealen Besetzung für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Als Torwarttrainer steht Nico Bernsdorf zur Verfügung, Teammanagerin ist Carmen Schönhaar.

Spieler gesucht – jetzt melden!

Der ERC Lechbruck ist nun auf der Suche nach weiteren motivierten Spielern, die gemeinsam mit dem Team in der Bezirksliga durchstarten möchten. Interessierte Spieler – ob jung oder erfahren – sind herzlich eingeladen, sich zu melden und Teil dieses spannenden Projekts zu werden.

Kontakt:

Thomas Maier

E-Mail: trainer1b@erclechbruck.de

Der ERC Lechbruck freut sich auf die neue Herausforderung und sieht in der 1b-Mannschaft einen nachhaltigen Baustein für die sportliche Zukunft des Vereins.

