ERC Lechbruck mit deutlicher Niederlage in Bad Aibling

Lechbruck. (PM ERC) Mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft musste der ERC Lechbruck am Sonntagabend in der Eishalle Bad Aibling eine deutliche 1:9-Auswärtsniederlage hinnehmen.

Gleich neun Stammkräfte fehlten den Flößern: Tobias Dressel, Lucas Hay, Samuel Holzmann, Maximilian Prinz, Samuel Wörle, Fabian Bacz, Simon Maucher, Cameron Roberts und Richard Schratt standen allesamt nicht zur Verfügung.

Umso bemerkenswerter war der Einsatz der zahlreichen Nachwuchsspieler, die in die Bresche sprangen. Mit Lorenz Lotter, der sein Debüt in der 1. Mannschaft feierte, sowie Paul Enzensberger, Thomas Lochbihler, Daniel Tutschner und Luis Scheibenbogen standen gleich fünf U20-Spieler auf dem Eis. Die jungen Wilden fügten sich nahtlos ein, warfen alles in die Waagschale und hielten gemeinsam mit dem restlichen Team dagegen.

Im ersten Drittel verteidigte der ERC konzentriert und hielt das Spiel beim Stand von 0:0 offen. Nach dem Seitenwechsel nutzte der EHC Bad Aibling jedoch seine Chancen konsequent. Lukas Stuffler brachte die Hausherren in der 22. Spielminute mit 1:0 in Führung. In der Folge zog Bad Aibling durch Treffer von Andreas Schneider (25.), Patrick Fritz (28.) und Marcel Schulz (29.) schnell davon. Zur Spielhälfte, in der 30. Spielminute, kam für ERC-Goalie Philipp Wieland nun Markus Echtler ins Tor der Gäste aus dem Ostallgäu. Die Hausherren erhöhten bis zur zweiten Pause durch Kilian Leicher (33.) und Florian Fischer im Powerplay (36.) auf 6:0.

Auch im Schlussdrittel ließ der Gastgeber nicht locker. Arnaud Eibl (44.) und Thomas Neumaier (44.) erhöhten früh auf 8:0. Der verdiente Lohn für den unermüdlichen Einsatz der Lecher folgte in der 51. Spielminute, als Lukas Fischer den Ehrentreffer zum 8:1 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Lukas Golob mit dem 9:1 in der 53. Minute.

Trotz des deutlichen Ergebnisses war der Auftritt der Flößer von Einsatz, Moral und Teamgeist geprägt. Besonders die jungen Spieler sammelten wertvolle Erfahrung und zeigten, dass auf sie Verlass ist.

Der Blick richtet sich nun nach vorne: Bereits am Freitag, 6. Februar 2026, wartet im Lechparkstadion das Derby gegen den EV Pfronten, zugleich das letzte Heimspiel der Hauptrunde. Pfronten ist bei einem Spiel weniger punktgleich mit dem ERC und hat die Lechbrucker durch den Sieg in Bad Aibling in der Tabelle überholt. Die Flößer rutschen damit auf Rang drei ab und sollten aus den beiden verbleibenden Hauptrundenspielen gegen Pfronten und Sonthofen noch einen Sieg einfahren, um nicht noch aus den Top 4 zu rutschen.

Darauf liegt nun der volle Fokus: einen Top-4-Platz halten, sich damit das Heimrecht für die Play-Offs sichern – und dann mit voller Besetzung in den Play-Offs wieder angreifen.

Strafminuten:

Bad Aibling 6 / Lechbruck 6

