ERC Lechbruck fordert Bayernligist EA Schongau

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck geht mit Schwung in den nächsten Test: Nach dem nervenaufreibenden 7:6-Shootout-Sieg beim SC Reichersbeuern steht am Freitag, 26. September, um 20 Uhr das erste Derby der Vorbereitung an.

Im Eisstadion Schongau treffen die Flößer auf die EA Schongau – ein Kontrahent aus der Bayernliga und damit ein echter Härtetest für die Mannschaft von Spielertrainer Paolo De Sousa.

Trotz zahlreicher Ausfälle präsentierte sich der ERC zum Auftakt mit viel Offensivfreude und mannschaftlicher Geschlossenheit. Das Powerplay zündete bereits in Reichersbeuern, und auch die Torhüter überzeugten. Christoph Lohr spielte in den ersten dreißig Minuten und zeigte sich in starker Frühform. Jonas Kothmayr übernahm die zweite Hälfte und bewies insbesondere im Penaltyschießen Nervenstärke, in dem er keinen Treffer zuließ.

Mit der EA Schongau wartet ein Gegner, der in der Vorbereitung viel Offensivfeuer, aber auch Schwankungen zeigte. Die Mannschaft des ehemaligen Headcoach der Flößer, Christian Kratzmeir, der zu Beginn dieser Saison das Kommando an der Bande übernommen hat, verfügt über ein starkes Kontingent-Trio: Raivo Freidenfelds (Lettland), Kurt Sonne (Kanada) und Neuzugang Lukas Skvarek (Slowakei) bilden die gefährliche Top-Linie. Dazu kamen mehrere namhafte Verstärkungen wie Anton Zimmer, Felix Merkle, Yannis Steffens und Rückkehrer David Moor. Im Tor setzt Schongau auf Daniel Blankenburg und Michael Güßbacher.

Ihre bisherigen Tests belegen die Offensivstärke der Mammuts: Einem klaren 8:2-Erfolg in Pfronten stehen allerdings Niederlagen gegen Kempten (1:4), Peiting (4:6) und Buchloe (4:5 n.V.) gegenüber. Besonders Freidenfelds glänzte zuletzt als Doppeltorschütze.

Für den ERC wird das Duell in Schongau zum echten Gradmesser. Die Flößer wollen an die positive Stimmung des Auftakterfolgs anknüpfen und ihre Powerplay-Qualitäten bestätigen. Zugleich gilt es, die defensive Stabilität über 60 Minuten zu festigen, was gegen den Bayernligisten sicher eine Herausforderung werden wird.

Freitag, 26.09.2025, 20:00 Uhr: EA Schongau – ERC Lechbruck

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!