Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Landesliga Bayern Gruppe A ERC Lechbruck ERC Lechbruck fordert Bayernligist EA Schongau
ERC Lechbruck

ERC Lechbruck fordert Bayernligist EA Schongau

25. September 20251 Mins read15
Share
Share

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck geht mit Schwung in den nächsten Test: Nach dem nervenaufreibenden 7:6-Shootout-Sieg beim SC Reichersbeuern steht am Freitag, 26. September, um 20 Uhr das erste Derby der Vorbereitung an.

Im Eisstadion Schongau treffen die Flößer auf die EA Schongau – ein Kontrahent aus der Bayernliga und damit ein echter Härtetest für die Mannschaft von Spielertrainer Paolo De Sousa.

Trotz zahlreicher Ausfälle präsentierte sich der ERC zum Auftakt mit viel Offensivfreude und mannschaftlicher Geschlossenheit. Das Powerplay zündete bereits in Reichersbeuern, und auch die Torhüter überzeugten. Christoph Lohr spielte in den ersten dreißig Minuten und zeigte sich in starker Frühform. Jonas Kothmayr übernahm die zweite Hälfte und bewies insbesondere im Penaltyschießen Nervenstärke, in dem er keinen Treffer zuließ.

Mit der EA Schongau wartet ein Gegner, der in der Vorbereitung viel Offensivfeuer, aber auch Schwankungen zeigte. Die Mannschaft des ehemaligen Headcoach der Flößer, Christian Kratzmeir, der zu Beginn dieser Saison das Kommando an der Bande übernommen hat, verfügt über ein starkes Kontingent-Trio: Raivo Freidenfelds (Lettland), Kurt Sonne (Kanada) und Neuzugang Lukas Skvarek (Slowakei) bilden die gefährliche Top-Linie. Dazu kamen mehrere namhafte Verstärkungen wie Anton Zimmer, Felix Merkle, Yannis Steffens und Rückkehrer David Moor. Im Tor setzt Schongau auf Daniel Blankenburg und Michael Güßbacher.

Ihre bisherigen Tests belegen die Offensivstärke der Mammuts: Einem klaren 8:2-Erfolg in Pfronten stehen allerdings Niederlagen gegen Kempten (1:4), Peiting (4:6) und Buchloe (4:5 n.V.) gegenüber. Besonders Freidenfelds glänzte zuletzt als Doppeltorschütze.

Für den ERC wird das Duell in Schongau zum echten Gradmesser. Die Flößer wollen an die positive Stimmung des Auftakterfolgs anknüpfen und ihre Powerplay-Qualitäten bestätigen. Zugleich gilt es, die defensive Stabilität über 60 Minuten zu festigen, was gegen den Bayernligisten sicher eine Herausforderung werden wird.

Freitag, 26.09.2025, 20:00 Uhr: EA Schongau – ERC Lechbruck

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

3099
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Zwei Top-Teams stehen auf dem Programm des EHC Königsbrunn

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERC Lechbruck

ERC Lechbruck startet mit Sieg in die Testspielphase

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck hat sein erstes Vorbereitungsspiel der neuen...

By22. September 2025
ERC Lechbruck

ERC Lechbruck startet mit Testspiel in Bad Tölz

Lechbruck. (PM ERC) Nach einer langen Sommerpause beginnt für den Eishockey-Landesligisten ERC...

By19. September 2025
ERC Lechbruck

Markus „Kalle“ Echtler: Mit 45 Jahren in seine 21. Saison beim ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Es ist die nächste beeindruckende Geschichte in der langen...

By15. September 2025
ERC LechbruckLandesliga Bayern Gruppe A

BEV: Landesliga Saison 2025/26 – Der Modus steht fest!

Lechbruck. (PM ERC) Die neue Eishockey-Saison der Senioren-Landesliga 2025/26 wirft ihre Schatten...

By23. Juli 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten