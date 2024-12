ERC Lechbruck dominiert den EV Ravensburg

Am Freitagabend zeigte der ERC Lechbruck im heimischen Lechparkstadion eine beeindruckende Leistung und besiegte den EV Ravensburg mit 8:4. Obwohl die Gäste zunächst überraschend...

Am Freitagabend zeigte der ERC Lechbruck im heimischen Lechparkstadion eine beeindruckende Leistung und besiegte den EV Ravensburg mit 8:4.

Obwohl die Gäste zunächst überraschend in Führung gingen, bewiesen die Flößer Spielstärke und Nervenstärke, um sich die drei Punkte zu sichern.

Die Partie begann mit einem Dämpfer für die Hausherren: In der 5. Minute traf Adrian Kirsch zum 0:1 für Ravensburg, nachdem die Lecher noch Schwierigkeiten hatten, sich auf das Spiel der Oberschwaben einzustellen. Doch dieser Treffer schien wie ein Weckruf zu wirken. Der ERC übernahm ab diesem Moment die Kontrolle und dominierte das Geschehen auf dem Eis. In der 11. Minute war es Cameron Roberts, der auf Zuspiel von Marius Hack und Mathias Schuster den verdienten Ausgleich zum 1:1 erzielte. Wenige Minuten später belohnte sich Lechbruck mit einem schnellen Konter, den Matthias Erhard nach Vorarbeit von Kevin Loppatto und Fabian Bacz zur 2:1-Führung abschloss.

Die Flößer hatten die Partie nun fest im Griff und erspielten sich mehrere hochkarätige Chancen. Doch in der 19. Minute gelang den Ravensburgern durch Rudkovski der schmeichelhafte Ausgleich zum 2:2 – ein Wermutstropfen, der das dominierende Spiel der Lecher im ersten Drittel nur kurz trübte.

Im zweiten Drittel agierte der ERC Lechbruck noch konzentrierter und spielerisch überlegen. In der 23. Minute brachte Cameron Roberts die Flößer erneut in Führung, erneut auf Zuspiel von Marius Hack, ergänzt durch Marcus Köpf. Während Ravensburg defensiv agierte und auf Konter setzte, drängte der ERC weiter offensiv nach vorne. Verdient fiel das 4:2 in der 36. Minute, als Kevin Loppatto nach einem tollen Spielzug, vorbereitet von Marius Hack und Tobias Dressel, einnetzte.

Im letzten Drittel war der ERC nicht zu stoppen. Kevin Loppatto (Mathias Schuster) erhöhte in der 44. Minute auf 5:2, bevor die erste Sturmreihe zur Gala ansetzte. Marcus Köpf erzielte innerhalb von sechs Minuten einen Hattrick (46., 50., 52.), jeweils assistiert von Cameron Roberts und Simon Maucher. Mit dem 8:2-Zwischenstand war die Partie endgültig entschieden.

In den letzten Minuten schaltete der ERC einen Gang zurück, was Ravensburg die Möglichkeit bot, durch zwei weitere Treffer von Rudkovski (57., 60.) auf 8:4 zu verkürzen. Diese Tore waren jedoch reine Ergebniskosmetik, denn über die gesamte Spielzeit ließ der ERC keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen.

Mit diesem Sieg hat der ERC Lechbruck nun vier der letzten sechs Spiele gewonnen und scheint sich endgültig stabilisiert zu haben. Die Offensive zeigt sich treffsicher, und das Team strahlt Selbstvertrauen aus. Diese Form wollen die Flößer am kommenden Freitag, den 13.12.2024, im Heimspiel gegen den SC Reichersbeuern bestätigen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr im Lechparkstadion. Die Fans dürfen sich auf eine weitere spannende Partie freuen!

Strafminuten:

ERC Lechbruck: 8

EV Ravensburg: 8

