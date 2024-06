ERC Lechbruck besetzt zweite Kontingentstelle

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer können bei der Besetzung des zweiten Importspielers Vollzug vermelden. Mit dem US-Amerikaner Kevin Loppatto wechselt ein durchschlagskräftiger Stürmer zum...

Mit dem US-Amerikaner Kevin Loppatto wechselt ein durchschlagskräftiger Stürmer zum ERC, der bereits Europaerfahrung mit sich bringt: Erste Auslandsstation nach dem Manhattanville College (NCAA III, USA), war in der Saison 2018/19 der Club Vännäs HC in der 3. Schwedischen Liga (HockeyEttan).

In dieser Liga spiele er drei Jahre, ehe er in die 3. Liga von Frankreich zu de Mont Blanc Yetis wechselte. Danach spielte er in der Oberliga Nord bei der EG Diez-Limburg, bevor es über eine weitere Drittliga-Station in Schweden erneut nach Frankreich zum Roanne Hockey Club ging, wovon er nun ins Flößerdorf wechselt. Der 31-jährige US-Boy zeichnet sich durch einen starken Schuss und als sehr guter Skater aus und wird als Center eingesetzt.

Er wird Anfang September in Lechbruck eintreffen und dann sofort ins Mannschaftstraining einsteigen. Er freut sich bereits auf „Land und Leute“ und will jedes Spiel gewinnen, womit er bereits die richtige Einstellung mitbringt. Kevin wird das Trikot mit der Nummer 13 tragen.

Aktueller Kader

Tor: Markus Echtler, Christoph Lohr, Philipp Wieland, Jonas Kothmayr

Verteidigung: Mathias Schuster, Lucas Hay, Lukas Zugmaier, Manuel Schnöll, Thomas Lochbihler, Mathias Weizbauer

Sturm: Fabian Bacz, Marcus Köpf, Cameron Roberts, Josef Bayrhof, Morris Demmler, Kevin Loppatto

Trainer: Jörg Peters

Co-Trainer: noch unbesetzt

Athletiktrainer: Wolfgang Filser