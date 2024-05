ERC Lechbruck besetzt erste Kontingentstelle

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer haben den ersten Importspieler für die kommende Saison verpflichtet. Mit Cameron Roberts kehrt der Topscorer der Saison 2022/23 ins...

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer haben den ersten Importspieler für die kommende Saison verpflichtet.

Mit Cameron Roberts kehrt der Topscorer der Saison 2022/23 ins Flößerdorf zurück. Der sympathische Kanadier erzielte in seiner ersten Spielzeit für die Lecher in 27 Spielen 45 Scorerpunkte. Der 24-jährige Stürmer spielte bisher für die Ontario Hockey Academy, Kensington Wild und die Summerside Western Capitals in der kanadischen MJAHL. Bevor er nach Lechbruck kam, führte ihn der erste Schritt in Europa nach Schweden, wo er für den Division 2-Club Solleftea HK spielte und auf Anhieb Topscorer seines Teams wurde. In der vergangenen Saison trat er etwas kürzer und spielte in der kanadischen Amateurliga WPSHL bei den Kensington Granites. Der Kontakt zu Cam ist nie abgerissen und er besuchte Lechbruck im vergangenen Jahr für mehrere Wochen. Er passt menschlich und sportlich sehr gut in unser Team, so das jetzt Nägel mit Köpfen gemacht wurden. Die Stärken von Cameron Roberts sind seine Schnelligkeit und die Kaltschnäuzigkeit beim Torabschluss. Darüber hinaus bringt er gute Stimmung in die Kabine und geht in jedes Spiel mit der Einstellung, als Sieger vom Eis zu gehen. Er wird für die Flößer mit der Trikotnummer 92 auflaufen.

Aktueller Kader:

Tor: Markus Echtler, Christoph Lohr

Verteidigung: Mathias Schuster, Lucas Hay

Sturm: Fabian Bacz, Marcus Köpf, Cameron Roberts

Trainer: Jörg Peters

Co-Trainer: noch unbesetzt

Athletiktrainer: Wolfgang Filser