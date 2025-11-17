ERC kassiert herbe 1:6-Pleite in Ottobrunn

Sonthofen. (PM ERC) Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen blickt auf ein Wochenende mit erneut wechselhaften Leistungen zurück: Nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg am Freitag gegen den EV Ravensburg vor fast 800 Zuschauern kassierte die Mannschaft von Helmut Wahl und Vladimir Kames am Sonntag beim ERSC Ottobrunn eine verdiente 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)-Niederlage.

In Vorbereitung auf den Doppelspieltag an diesem Wochenende hatte das Trainerduo Helmut Wahl und Vladimir Kames das Intensitätsniveau im Training deutlich nach oben geschraubt: Nach dem enttäuschenden Auftreten in Bad Aibling am vergangenen Sonntag und der damit verbundenen 0:5-Niederlage führten die Coaches unter der Woche Gespräche mit den Spielern und arbeiteten am kleinen Einmaleins des Eishockey-Sports: harte Zweikämpfe, klare Pässe und die Scheibe zum Tor bringen. Mit Leidenschaft, Laufarbeit und Willen wollte das Team um Kapitän Marc Sill endlich konstante Leistungen aufs Eis bringen.

Am Freitag beim Heimspiel gegen den EV Ravensburg präsentierte die Truppe den fast 800 Zuschauern dann ihre vermutlich beste Leistung in dieser Saison: Die Gäste wurden mit 5:1 besiegt, und die Schwarz-Gelben zeigten endlich die Entschlossenheit in der Defensive und Offensive, die sie mitunter vermissen ließ.

An diese Leistung knüpfte die Truppe in der Sonntagspartie in Ottobrunn vor nur 35 Zuschauern allerdings nicht an: Nach nur drei Minuten überwand ERSC-Akteur Markus Hulm Sonthofens Goalie Calvin Stadelmann zum 1:0. Die Beine der Schwarz-Gelben wirkten schwer und die Zuordnung stimme viel zu selten. So gingen die Gäste aus dem Oberallgäu, die in Ottobrunn weiter unter anderem auf Ondrej Havlicek, Josef Slavicek, Pascal Kröber und die Zeiske-Brüder verzichten mussten, mit einem Rückstand in die Drittelpause.

Und aus der kamen die Ottobrunner – ähnlich wie zu Beginn des ersten Abschnitts – mit reichlich Rückenwind: In der 24. Minute erhöhte Jan Fiedler auf 2:0. Ein Dämpfer für die Gäste, die sich für den Mittelabschnitt so viel vorgenommen hatten. Als Kapitän Marc Sill mit all seiner Erfahrung voran ging und in der 35. Minute das 1:2 schoss, keimte Hoffnung auf – etwas mehr als 60 Sekunden später schlugen die Ottobrunner zurück: Felix Bernau erzielte das 3:1 und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Sehr zum Unmut der Trainerduos Helmut Wahl und Vladimir Kames, die wenig später den nächsten Ausfall in den eigenen Reihen zu beklagen hatten: Für Jonas Gotzler war die Partie vorbei, für ihn rückte der junge Luca Bucher in die erste Reihe.

Im Schlussabschnitt setzten die Hausherren noch einen drauf: In der 47. Minute netzte Felix Bernau zum zweiten Mal für seine Farben ein und schraubte das Ergebnis auf 4:1. Als Lynnden Pastachak in der Kühlbox saß, erzielte auch Markus Hulm in der 57. Minute seinen zweiten Treffer zum 5:1. Für die Oberallgäuer Truppe kam es allerdings noch dicker: In der 59. Minute nutzte Michael Lackner eine doppelte Überzahl (Dan Przybyla und Roman Zwicker hatten sich eine zwei-Minuten-Strafe eingehandelt) zum 6:1. Der Schlusspunkt an diesem ernüchternden Abend für die Oberallgäuer Truppe.

Weiter geht es für den ERC Sonthofen erst in knapp zwei Wochen: Am 28. November kommt es im heimischen Stadion an der Hindelanger Straße zum bereits dritten Duell mit Ottobrunn (20 Uhr), am Sonntag wird dann beim EHC Bad Aibling (18.45 Uhr) das Motto lauten: Wiedergutmachung für die bittere 0:5-Pleite vor einer Woche.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!