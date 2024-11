ERC kassiert beim 3:4 gegen Germering erste Saisonpleite

Sonthofen. (PM ERC) Nach acht Saisonsiegen in Folge hat der Tabellenführer aus Sonthofen seine erste Niederlage einstecken müssen. Auf heimischen Eis verlor der ERC...

Sonthofen. (PM ERC) Nach acht Saisonsiegen in Folge hat der Tabellenführer aus Sonthofen seine erste Niederlage einstecken müssen.

Auf heimischen Eis verlor der ERC am Freitagabend gegen gut sortierte Wanderers aus Germering mit 3:4. Am Sonntag treten die Schwarz-Gelben in Reichersbeuern an.

Es sollte nicht der Abend des ERC werden. Die Zuschauer im Eisstadion zu Sonthofen hatten gerade ihre Plätze eingenommen, da schepperte es zum ersten Mal im Kasten von Keeper Fabian Schütze: Nach 83 Sekunden erzielte Dennis Sturm die frühe Führung für die Gäste. Vielleicht waren es die kühlen Temperaturen und der Schneefall, der seit Donnerstag in Sonthofen für winterliche Verhältnisse sorgte – in jedem Fall kam der in dieser Saison bislang so gut geölte Motor des Tabellenführers aus dem Oberallgäu nicht wirklich auf Betriebstemperatur.

Zwei aufeinander folgende Strafzeiten der Gäste aus der Münchner Vorstadt halfen den Sonthofern, um zwischenzeitlich ins Spiel zu finden. In der 15. Minute war es Spielertrainer Vladimir Kames, der auf Vorlage von Filip Krzak und Ondrej Havlicek mit einem satten Schuss in 5:3-Überzahl zum Ausgleich einnetzte. Rund eine Minute darauf erhöhte Sonthofens Top-Torjäger Dan Przybyla, immer noch in Überzahl, auf 2:1. Sein zehnter Saisontreffer. Wieder trug sich Ondrej Havlicek als Vorlagengeber in die Statistik ein. Zweiter Vorlagengeber war Kevin Adebahr.

Trotz Pausenführung aber kamen die Hausherren nicht wirklich in Tritt. Es mag vor allem auch an dem forschen Auftreten der Wanderers gelegen haben, die die Oberallgäuer bereits in der eigenen Zone unter Druck setzten und das Tempospiel des ERC im Keim erstickten. Im Mittelabschnitt plätscherte die Partie weitestgehend dahin – die Sonthofer mühten sich, fanden aber kein Rezept, um den Forecheck der Gäste zu umgehen und eigene Torraumszenen zu erspielen. Die kalte Dusche folgte in der 26. Minute, als Germering durch Marco Göttle der Ausgleich gelang.

ERC-Torhüter Fabian Schütze bewahrte die Gastgeber ein paar Mal vor einem weiteren Rückstand. Allerdings war der erfahrene Goalie in der 36. Minute machtlos, als Louis Kolb die zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente 3:2-Führung für die Wanderers markierte. So schwer sich der ERC gegen defensiv gut sortierte und aggressiv auftretende Gäste auch tat, Moral bewies die Mannschaft von Trainer Helmut Wahl auch an diesem Abend. Acht Sekunden vor der Pausensirene durften die 735 Zuschauer in Sonthofen zum dritten Mal einen Treffer feiern: Dustin Ottenbreit traf zum 3:3-Ausgleich. Für Ondrej Havlicek war es der dritte Assist und für Dan Przybyla der zweite Scorerpunkt an diesem Abend.



Im Schlussabschnitt drückten die Fans alle Daumen – doch auch im letzten Drittel lief es nicht sonderlich vielversprechender als die vorangegangenen 40 Minuten. Die Gäste verstanden es, die eigene blaue Linie und den Slot um ihren Goalie zu sichern. Zwingende Torchancen konnten sich die Gastgeber, die sich zwar weiterhin mühten, kaum erspielen. Und Germering? Sie setzten immer wieder Nadelstiche, wenn sie mit Tempo ins Verteidigungsdrittel des ERC eindrangen – und einer von ihnen war in der 54. Minute erfolgreich: Oscar Haerty traf zum 4:3-Siegtreffer für die Gäste.

Damit kassieren die Oberallgäuer ihre erste Saisonniederlage, bleiben aber weiterhin Tabellenführer der Landesliga Gruppe A. Am Sonntag treffen die Sonthofer auswärts ab 17 Uhr auf den SC Reichersbeuern.

