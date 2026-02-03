ERC-Kapitän Mathias „Schucki“ Schuster verlängert

Der ERC Lechbruck kann pünktlich zum heutigen Geburtstag seines Kapitäns eine wichtige Personalie verkünden: Mathias Schuster hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Flößer tragen.

Für den nun 38-jährigen Verteidiger bedeutet dies bereits die vierte Spielzeit beim ERC Lechbruck. Seit seiner Ankunft hat sich Schuster zu einer absoluten Schlüsselfigur im Team entwickelt – sportlich wie menschlich. Auch in der laufenden Saison stellt er seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis: Mit aktuell 29 Scorerpunkten aus 8 Toren und 21 Assists belegt er den dritten Platz in der internen Scorerliste der Lecher und ist damit gleichzeitig punktbester Verteidiger der Landesliga Gruppe A.

Doch Schusters Bedeutung für den ERC geht weit über das Eis hinaus. Als Beisitzer im Vorstand übernimmt er Verantwortung für den Verein und bringt sich aktiv in die Weiterentwicklung des Clubs ein. Zudem engagiert er sich als Headcoach der U15-Landesligamannschaft und gibt seine Erfahrung an den Nachwuchs weiter. Damit verkörpert er in besonderer Weise die Werte und die Philosophie des ERC Lechbruck.

„Mathias hat nicht nur auf dem Eis eine herausragende Präsenz, sondern auch abseits davon eine wichtige Führungsrolle im Team und im Verein“, heißt es aus dem Umfeld des Vereins. Seine Entscheidung, dem ERC treu zu bleiben, unterstreicht sein großes Engagement und seinen klaren Willen, den Verein weiter nach vorne zu bringen.

Die Verantwortlichen und Fans der Flößer freuen sich daher umso mehr über diese frühzeitige Weichenstellung für die kommende Spielzeit. Mit Schuster bleibt eine zentrale Säule der Mannschaft erhalten – sportlich, charakterlich und als Identifikationsfigur.

Lieber Schucki, alles Gute zu deinem Geburtstag, weiterhin viel Erfolg in der laufenden Saison!

