Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Landesliga Bayern Gruppe A ERC Lechbruck ERC-Kapitän Mathias „Schucki“ Schuster verlängert
ERC LechbruckTransfers

ERC-Kapitän Mathias „Schucki“ Schuster verlängert

3. Februar 20261 Mins read52
Share
Mathias Schuster - © ERC Lechbruck (Manfred Sitter)
Share

Der ERC Lechbruck kann pünktlich zum heutigen Geburtstag seines Kapitäns eine wichtige Personalie verkünden: Mathias Schuster hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Flößer tragen.

Für den nun 38-jährigen Verteidiger bedeutet dies bereits die vierte Spielzeit beim ERC Lechbruck. Seit seiner Ankunft hat sich Schuster zu einer absoluten Schlüsselfigur im Team entwickelt – sportlich wie menschlich. Auch in der laufenden Saison stellt er seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis: Mit aktuell 29 Scorerpunkten aus 8 Toren und 21 Assists belegt er den dritten Platz in der internen Scorerliste der Lecher und ist damit gleichzeitig punktbester Verteidiger der Landesliga Gruppe A.

Doch Schusters Bedeutung für den ERC geht weit über das Eis hinaus. Als Beisitzer im Vorstand übernimmt er Verantwortung für den Verein und bringt sich aktiv in die Weiterentwicklung des Clubs ein. Zudem engagiert er sich als Headcoach der U15-Landesligamannschaft und gibt seine Erfahrung an den Nachwuchs weiter. Damit verkörpert er in besonderer Weise die Werte und die Philosophie des ERC Lechbruck.

„Mathias hat nicht nur auf dem Eis eine herausragende Präsenz, sondern auch abseits davon eine wichtige Führungsrolle im Team und im Verein“, heißt es aus dem Umfeld des Vereins. Seine Entscheidung, dem ERC treu zu bleiben, unterstreicht sein großes Engagement und seinen klaren Willen, den Verein weiter nach vorne zu bringen.

Die Verantwortlichen und Fans der Flößer freuen sich daher umso mehr über diese frühzeitige Weichenstellung für die kommende Spielzeit. Mit Schuster bleibt eine zentrale Säule der Mannschaft erhalten – sportlich, charakterlich und als Identifikationsfigur.

Lieber Schucki, alles Gute zu deinem Geburtstag, weiterhin viel Erfolg in der laufenden Saison!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

542
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Trainerwechsel auf dem Ritten: Ex-DEL Spieler übernimmt für Dave MacQueen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Rittner Buam SkyAlpsTransfers

Trainerwechsel auf dem Ritten: Ex-DEL Spieler übernimmt für Dave MacQueen

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps trennen sich nach dem Nicht-Erreichen...

By2. Februar 2026
EHC Bad AiblingERC Lechbruck

ERC Lechbruck mit deutlicher Niederlage in Bad Aibling

Lechbruck. (PM ERC) Mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft musste der ERC Lechbruck...

By2. Februar 2026
EC Red Bull SalzburgTransfers

Red Bulls verpflichten Abwehrschrank aus der ECHL

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Cole...

By2. Februar 2026
EK Die Zeller EisbärenHC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfers

Innsbrucker Steffler und Rappold leihweise nach Zell

Innsbruck. (PM Haie) Devin Steffler und Kilian Rappold wechseln während der Olympiapause...

By2. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten