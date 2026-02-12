ERC Ingolstadt verstÃ¤rkt seinen Kader vor dem Hauptrunden-Endspurt nochmals

Ingolstadt. (ERCI) Der ERC Ingolstadt verstÃ¤rkt seinen Kader vor dem Hauptrunden-Endspurt in der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga).

Vom HC La Chaux-de-Fonds, dem Tabellenzweiten der Swiss League, kommt Matthew Boucher zu den Oberbayern und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

â€žMatthew ist ein lÃ¤uferisch starker Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit sehr gut in unser System passt. Er ist flexibel einsetzbar und kann sowohl als Center als auch auf dem FlÃ¼gel auflaufen. Seine VariabilitÃ¤t gibt uns wertvolle Optionen fÃ¼r die heiÃŸe Phase der Saisonâ€œ, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan Ã¼ber den Neuzugang, der im Sommer 2024 erstmals nach Europa wechselte. Zuvor bestritt der 28-jÃ¤hrige Angreifer in vier Spielzeiten 72 Partien (24 ZÃ¤hler) in der AHL sowie 107 in der ECHL, in denen er durchschnittlich mehr als einen Punkt pro Spiel verbuchte.

Im Trikot des slowakischen Clubs HC Banska Bystrica spielte er im Vorjahr eine hervorragende Saison und war mit 58 Scorerpunkten (29 Tore, 29 Vorlagen) unter den Top-Drei Scorern der gesamten Liga. Im Sommer folgte der Wechsel nach La Chaux-de-Fonds. FÃ¼r den sechsfachen Schweizer Meister bestritt er in der laufenden Spielzeit zwÃ¶lf Partien (vier Tore, vier Vorlagen).

â€žIch bin ein quirliger Spieler, der einerseits gerne rund um das Tor und unterhalb der Bullykreise spielt, gleichzeitig aber auch in der eigenen Zone hart arbeitet. Das in Kombination mit meiner Geschwindigkeit kann ich in Europa auf der grÃ¶ÃŸeren EisflÃ¤che gut ausspielen. Obwohl ich nicht der grÃ¶ÃŸte Spieler bin, mag ich es physisch zu spielen und dem Gegner unter die Haut zu gehen. Ich mÃ¶chte dem Team – auf welchem Weg und mit welcher Rolle auch immer – bestmÃ¶glich helfen. Wir haben eine gute Mannschaft und ich mÃ¶chte meinen Teil dazu beitragen, damit wir die Saison mÃ¶glichst erfolgreich abschlieÃŸenâ€œ, sagt Boucher zu seinem Wechsel an die Donau.

Der in Los Angeles geborene Kanadier wird fÃ¼r die Panther mit der RÃ¼ckennummer 10 auflaufen.