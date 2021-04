ERC Ingolstadt verpflichtet U20-Nationalspieler

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt verstärkt sich für die kommende Saison mit einem U20-Nationalspieler. Von den Kölner Haien wechselt Simon Gnyp an die...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt verstärkt sich für die kommende Saison mit einem U20-Nationalspieler.

Von den Kölner Haien wechselt Simon Gnyp an die Donau und bereichert die Fraktion an talentierten U23-Spielern mit Entwicklungspotential im Kader der Panther.

„Simon hat großes Potential und ich freue mich sehr, dass er bei uns einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat“, sagt ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.

Der 19-Jährige Gnyp ist gebürtiger Oberbayer und wurde unter anderem beim ESC Dorfen und beim EV Landshut ausgebildet. Dort spielte der Verteidiger unter anderem mit Louis Brune zusammen, der zur Saison 2021/22 ebenfalls zu den Panthern wechselt. Im Sommer 2016 entschloss sich Gnyp für den Schritt zu den Kölner Junghaien, für die er zunächst in der Schüler-Bundesliga auflief, ehe er in der Saison 2018/19 punktbester Verteidiger in der DNL wurde. Im vergangenen Dezember und Januar nahm er an der U20-Weltmeisterschaft in Kanada teil und erreichte mit der deutschen Nationalmannschaft das Viertelfinale.

„Im Nachwuchsbereich war Simon immer eher Offensivverteidiger. Bei der U20-Weltmeisterschaft vor einigen Monaten war er der einzige Verteidiger, der im ersten Powerplay-Block um Tim Stützle und J.J. Peterka auf dem Eis stand“, sagt Mitchell über den Linksschützen und ergänzt: „In den vergangenen Wochen konnte er in der DEL unter Beweis stellen, dass er auch richtig gut verteidigen kann. Unter anderem in den beiden Spielen der Haie gegen uns hat er mich mit seiner starken Leistung gegen unsere Top-Reihe beeindruckt.“

Sein Debüt in der PENNY DEL gab Gnyp in der Spielzeit 2018/19 und absolvierte mittlerweile 41 Partien im deutschen Eishockey-Oberhaus. Erst vor gut drei Wochen erzielte er im Auswärtsspiel bei Red Bull München seinen ersten Treffer in der DEL.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Ingolstadt. Ich habe viel Gutes über den Club gehört. Zudem bin ich glücklich, nun wieder in meiner bayerischen Heimat Eishockey zu spielen. Larry Mitchell hat sich sehr um mich bemüht, meine Spiele genau analysiert und mir gesagt, wo meine Stärken liegen und woran ich noch arbeiten muss. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben“, begründet Gnyp seinen Wechsel zu den Panthern.

Der bisherige Kader für die Saison 2021/22:

Torhüter: Jonas Stettmer

Verteidiger: Fabio Wagner, Colton Jobke, Emil Quaas, Simon Schütz, Mat Bodie, Simon Gnyp

Stürmer: Frederik Storm, Mirko Höfflin, Wojciech Stachowiak, Wayne Simpson, Samuel Soramies, Justin Feser, Daniel Pietta, Enrico Henriquez-Morales, Louis Brune