ERC Ingolstadt verpflichtet U18-NationaltorhÃ¼ter

Ingolstadt. (PM ERCI / PM EVL) Der ERC Ingolstadt verstärkt sein Goalie-Gespann mit Nachwuchs-Nationaltorhüter Nico Pertuch.

Der 18-Jährige wechselt vom DEL2-Club EV Landshut zu den Oberbayern. Beim ERC erhält der talentierte Keeper einen Dreijahresvertrag.

„Nach den Erfahrungen der vergangenen Playoffs wollten wir auf Nummer sicher gehen und uns auf der Torhüter-Position noch breiter aufstellen. Wenn sich dann die Möglichkeit ergibt, den aktuellen U18-Nationaltorhüter zu verpflichten, ist das eine Gelegenheit, die wir ergreifen wollten“, sagt Sportdirektor Tim Regan und fügt an: „Mit unserem Duo Michael Garteig und Devin Williams sowie den beiden Youngsters Lukas Schulte und Nico Pertuch sind wir nun auf der Torwart-Position sehr gut aufgestellt. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit unserem DEL2-Kooperationspartner Ravensburg, Oberligist Bayreuth sowie mit unserer eigenen DNL-Mannschaft haben wir dadurch an Flexibilität gewonnen und können allen Goalies genug Eiszeit in Aussicht stellen.“

Pertuch, der in Landshut geboren und dort sämtliche Nachwuchsteams durchlaufen hat, stand bisher in sieben DEL2-Spielen für seinen Heimatverein zwischen den Pfosten. Sein Debüt in der zweithöchsten deutschen Liga feierte er bereits im Alter von 16 Jahren. Im vergangenen April hütete der 1,88 Meter große Schlussmann bei der U18-Weltmeisterschaft das Gehäuse in drei Partien und hatte mit einer Fangquote von über 90 Prozent die mit Abstand besten Statistiken des deutschen Torhüter-Trios. Für die Straubing Tigers war er in der vergangenen Spielzeit außerdem per Förderlizenz in der PENNY DEL spielberechtigt.

EVL-Headcoach Heiko Vogler: „Bedauern sehr, dass Nico einen anderen Weg eingeschlagen hat“

„Wir hatten einen klaren Plan mit Nico und haben im Sommer alle seine Wünsche erfüllt. Dazu gehörte vor allem seine Förderlizenz für Passau durch die er viele Erfahrungen im Seniorenbereich gemacht hätte. Dies wäre nach einem sehr trainingsintensiven Jahr für seine Entwicklung sehr wichtig gewesen. Durch den Wechsel von Jonas Langmann zu uns, hat er nun weniger Chancen gesehen, bei uns in der DEL2 Spielpraxis zu sammeln. Deshalb haben wir ihm nochmals in mehreren Gesprächen aufgezeigt, was wir langfristig mit ihm vorhaben. Es ist schade, dass er sich nun für einen anderen Weg entschieden hat, auch weil ich persönlich viel Zeit abseits des normalen Trainings investiert habe. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass er bei uns die besten Möglichkeiten gehabt hätte, sich weiterzuentwickeln und seine sportlichen Ziele zu erreichen“, fasst EVL-Torwarttrainer Dimitri Pätzold die Situation zusammen.

„Wir bedauern sehr, dass Nico einen anderen Weg eingeschlagen hat, denn er ist ein sehr talentierter Torhüter. Es war sein persönlicher Wunsch, in Passau zu spielen. Er ist auch dort bereits als Neuzugang vorgestellt worden und war fest eingeplant. Dennoch stellt sich die Situation für ihn jetzt anders dar. Natürlich wünschen wir ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, ergänzt Cheftrainer Heiko Vogler.

