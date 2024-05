ERC Ingolstadt verpflichtet Nachwuchs-Nationalspieler

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt fügt seinem U23-Sektor ein weiteres Puzzlestück hinzu. Nachwuchs-Nationalspieler Luca Hauf wechselt an die Donau. Das 20-jährige Sturmtalent unterschreibt...

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt fügt seinem U23-Sektor ein weiteres Puzzlestück hinzu.

Nachwuchs-Nationalspieler Luca Hauf wechselt an die Donau. Das 20-jährige Sturmtalent unterschreibt bei den Blau-Weißen einen Zweijahresvertrag.

Der gebürtige Krefelder durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Seidenstädter und feierte im März 2021 mit 17 Jahren bereits sein DEL-Debüt. Nachdem er in der Folgesaison sowohl für die Krefeld Pinguine als auch für die Löwen Frankfurt, mit denen er den Aufstieg in die DEL feierte, auflief, wagte der 1,81m große Stürmer den Sprung über den großen Teich. Im Draft der kanadischen Nachwuchsliga WHL wurde Hauf 2022 an 59. Stelle vom damaligen Meister Edmonton Oil Kings auserwählt. Nach einer Spielzeit dort (21 Punkte in 45 Spielen) sowie einer Saison für die Seattle Thunderbirds (21 Punkte in 59 Spielen) folgt nun der Wechsel zurück ins Heimatland.

„Ingolstadt ist eine super Adresse in Deutschland. Sie sind top organisiert, werden professionell geführt und haben schon viele Spieler in die Nationalmannschaft gebracht. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Tim Regan und auch mit Daniel Pietta, der mich aus Krefeld kennt, seit ich 15 bin. All das hat mich überzeugt, zum ERC zu wechseln“ sagt der Linksschütze.

Luca Hauf, der sowohl auf der Center-Position als auch auf den Flügeln einsetzbar ist, durchlief alle Nachwuchs-Nationalmannschaften und nahm bereits an fünf Weltmeisterschaften teil, drei Mal für die U20-Auswahl.

„Dass Luca es gleich drei Mal ins Aufgebot des U20-Nationalkaders geschafft hat, spricht für ihn und zeigt, was für ein großes Talent er doch ist“ bewertet ERC-Sportdirektor Tim Regan und ergänzt: „Luca sammelte nicht nur sehr früh Profi-Erfahrung, sondern war auch zwei Jahre lang fester Bestandteil der renommierten Nachwuchsliga WHL – hier hat er sich auch auf den Zettel einiger NHL-Teams für den Draft gespielt. Wir sind sehr froh, dieses Sturmtalent an der Donau zu begrüßen und hoffen, dass seine steile Entwicklung weitergeht.“

Der aktuelle Kader im Überblick

Torhüter: Michael Garteig, Devin Williams, Nico Pertuch

Verteidiger: Fabio Wagner, Kevin Maginot, Mat Bodie, Leon Hüttl, Niklas Hübner, Sam Ruopp

Stürmer: Philipp Krauß, Noah Dunham, Wojciech Stachowiak, Wayne Simpson, Charles Bertrand, Enrico Henriquez-Morales, Travis St. Denis, Daniel Pietta, Jan Nijenhuis, Daniel Schmölz, Riley Sheen, Johannes Krauß, Luca Hauf