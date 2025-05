ERC Ingolstadt verpflichtet junges Sturmtalent

Ingolstadt. (PM ERC) Sturmtalent Elias Pul wechselt zum ERC Ingolstadt.

Der 19-Jährige Nachwuchs-Nationalspieler kommt von den Blue Devils Weiden aus der DEL2 und unterschreibt bei den Panthern einen Zweijahresvertrag.

Der gebürtige Weingärtner genoss eine Ausbildung an der Salzburger Eishockey-Akademie und spielte in der vergangenen Spielzeit bei DEL2-Neuling Blue Devils Weiden. Dort gelangen ihm in 42 Einsätzen 16 Scorerpunkte – die meisten aller U21-Förderspieler. Der 1,86m große Linksschütze durchlief zudem alle Nachwuchs-Nationalmannschaften und nahm zum Jahreswechsel für die U20-Auswahl an der Weltmeisterschaft teil.

„Mit Elias Pul konnten wir ein großes Nachwuchstalent verpflichten. Er ist technisch sehr begabt, verfügt über eine hohe offensive Spielintelligenz und konnte sich im Alter von 18 Jahren bereits in der DEL2 beweisen. Wir hoffen, dass ihm dies auch in der DEL gelingt“, sagt Sportdirektor Tim Regan.

„Ich habe mich sehr viel mit Tim Regan unterhalten und auch darüber hinaus über die Stadt, die Trainer und die Spieler informiert. Das Feedback war herausragend, weswegen ich mich dafür entschieden habe, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte mich festsetzen und einer der U23-Stammspieler beim ERC werden“, sagt Elias Pul

Elias Pul verlässt die Blue Devils Weiden

U21-Fördervertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst – nächster Schritt in der PENNY DEL

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden und Elias Pul haben den bestehenden U21-Fördervertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Der 19-jährige Stürmer erhält die Möglichkeit, sich bei einem Club in der PENNY DEL zu beweisen und den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

Pul wechselte von der RB Hockey Akademie nach Weiden und zeigte schnell, welches Talent und Potenzial in ihm steckt. Im Trikot der Blue Devils absolvierte er insgesamt 51 Spiele, erzielte neun Tore und gab neun Torvorlagen.

Seine Leistungen blieben ligaweit nicht unbemerkt: Im September 2024 wurde er zum DEL2 U21-Förderspieler des Monats ausgezeichnet. Am Ende der Hauptrunde folgte sogar die Ehrung als DEL2 U21-Förderspieler der Saison 2024/25. Ein weiteres Highlight seiner Saison war die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft 2025 in Kanada.

Die Blue Devils Weiden bedanken sich bei Elias Pul für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine persönliche und sportliche Zukunft alles Gute.

