ERC Ingolstadt verpflichtet finnischen NationaltorhÃ¼ter

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) hat seine letzte Importlizenz an einen der erfolgreichsten Torhüter Europas der vergangenen Jahre vergeben.

Vom schwedischen Club Linköping HC wechselt Christian Heljanko an die Donau. Beim DEL-Tabellenführer erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis Saisonende.

Vor seinem Wechsel nach Schweden im Sommer 2024 war Heljanko sieben Jahre lang Torhüter beim finnischen Top-Club Tappara Tampere und gewann dort alles, was es im europäischen Eishockey zu gewinnen gibt. Von 2022 bis 2024 gewann er dreimal in Folge die finnische Meisterschaft und wurde gleichzeitig dreimal zum Torhüter des Jahres gewählt. In der Saison 2022/23 führte er sein Team mit herausragenden Leistungen zum Triumph in der Champions Hockey League (CHL). In zwölf Einsätzen glänzte er mit einer Fangquote von 95,1 Prozent, vier Shutouts sowie einem Gegentorschnitt von 1,33 und wurde zum MVP der CHL-Saison gekürt.

„Aufgrund der nach wie vor unklaren Ausfalldauer von Michael Garteig wollten wir uns auf der Torwart-Position verstärken. Wichtig war uns, dass wir unsere letzte Importstelle hochkarätig besetzen und einen Spieler bekommen, der uns sofort weiterhelfen kann. Das ist uns mit Christian gelungen. Seine Leistungen und Erfolge in den vergangenen Jahren sprechen für sich“, sagt Sportdirektor Tim Regan und Ilpo Kauhanen, der Torwarttrainer der Panther, ergänzt: „Ich kenne Christian aus meiner Zeit in der finnischen Liga. Er ist ein hart arbeitender Goalie, der sowohl auf nationalem als auch auf internationalem Level weiß, wie man gewinnt. Mit 27 Jahren ist er im besten Alter und hoch motiviert, die Saison mit dem ERC möglichst erfolgreich zu bestreiten.“

Bereits im Juniorenalter kristallisierte sich der Linksfänger als großes Torhüter-Talent heraus und war regelmäßig Teil der finnischen Nachwuchsnationalmannschaften. Für die A-Nationalmannschaft stand er bisher fünfmal zwischen den Pfosten und war 2023 Teil des WM-Kaders.

„Ich wollte einen Neustart und habe mir verschiedene Optionen angesehen. Als der Anruf aus Ingolstadt kam, ging es recht schnell“, so Christian Heljanko. „Ich will gewinnen. Es sind unbeschreibliche Emotionen, die man mit Geld nicht kaufen kann und ich habe das Gefühl, dass in Ingolstadt Großes möglich ist. Ich hoffe, dass ich dem Team auf seiner Reise bestmöglich helfen kann.“

Heljanko trifft am morgigen Samstag in Ingolstadt ein und wird beim ERC die Rückennummer 30 tragen.

