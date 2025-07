ERC Ingolstadt verpflichtet ECHL-Champion

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) verstärkt seine Defensive mit Chris Jandric.

Der 26-Jährige wechselt vom frisch gebackenen ECHL-Meister Trois-Rivières Lions an die Donau und erhält bei den Panthern einen Einjahresvertrag.

Die Saison des Verteidigers endete erst vor gut drei Wochen, als er mit seinem in der kanadischen Provinz Quebec beheimateten Team den Kelly Cup, die Meisterschaft in der East Coast Hockey League (ECHL), gewann. Jandric erzielte im fünften Spiel der Finalserie gegen die Toledo Walleye gut elf Minuten vor Schluss das entscheidende Tor zum Titelgewinn.

„Es war der perfekte Abschluss in Nordamerika bevor nun ein neues Kapitel in meiner Karriere beginnt. Die Vorfreude, dass es in einem Monat in Ingolstadt losgeht, ist sehr groß“, erklärt der Linksschütze, der auf dem Weg zur Meisterschaft einer der Schlüsselspieler seiner Mannschaft war. Mit 50 Scorerpunkten (10 Tore, 40 Vorlagen) in 54 Hauptrundenspielen war er gemessen am Punkteschnitt der zweitbeste Stamm-Verteidiger der Liga. In den 21 Playoff-Partien legte der Kanadier nochmal 13 Zähler drauf.

„Ich hatte die Optionen Finnland und Deutschland auf dem Tisch und habe mich dann ganz bewusst für Ingolstadt entschieden. Einerseits weil die Spielweise gut zu mir passt und andererseits, weil sie seit vielen Jahren konstant zu den erfolgreichsten Teams in Deutschland gehören. Ich habe auch die Playoffs im Frühjahr mitverfolgt und die Serie gegen Köln war sehr eng. In der kommenden Saison will ich dazu beitragen, dass wir auch weiterhin erfolgreiches Eishockey spielen“, sagt Jandric, der bereits während seiner College-Karriere in Alaska und North Dakota mit guten Statistiken auf sich aufmerksam machte. Er beschreibt sich als Spieler, der „die eigene Zone verteidigen möchte. Mit einem guten ersten Pass, meinem Skating und Überblick will ich einen guten Spielaufbau ermöglichen und mich selbst in die Offensive mit einschalten.“

„Mit Chris konnten wir einen Verteidiger für uns gewinnen, der über hervorragende schlittschuhläuferische Fähigkeiten verfügt, stark im Passspiel ist und Stärken im Powerplay besitzt. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der ECHL kommt er mit viel Selbstvertrauen zu uns und möchte seine Qualität nun auch in der DEL unter Beweis stellen“, charakterisiert Sportdirektor Tim Regan den 1,80 Meter großen Verteidiger.

Bei den Panthern wird Jandric mit der Rückennummer 7 auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

