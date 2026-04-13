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ERC Ingolstadt verabschiedet sich von neun Cracks

13. April 20261 Mins read266
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Spieler von ERC Ingolstadt bedanken sich bei den Fans - © Bruno Dietrich / City-Press
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Ingolstadt. (PM ERCI) Beim ERC Ingolstadt sind nach den Abschlussgesprächen die ersten Personalentscheidungen gefallen.

Gut eine Woche nach dem Aus im Playoff-Viertelfinale steht fest, dass neun Profis in der kommenden Saison nicht mehr für die Oberbayern auflaufen werden.

Neben den Torhütern Nico Pertuch und Brett Brochu werden auch die Verteidiger Peter Spornberger und Chris Jandric sowie die Stürmer Philipp Krauß, Matthew Boucher, Johannes Krauß, Samir Kharboutli und Luca Hauf den ERC verlassen.

„Ich möchte mich im Namen des ERC Ingolstadt bei allen Akteuren, die uns verlassen, für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Für ihre Zukunft wünsche ich allen nur das Beste“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

Bei allen weiteren Spielern, die keinen Vertrag für die kommende Saison besitzen, laufen Gespräche.

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