ERC Ingolstadt trifft Personalentscheidungen: Diese neun Spieler verlassen die Panther

Ingolstadt. (PM ERCI) Im Anschluss an das Ende der historischen Saison begann beim ERC Ingolstadt die intensive Analyse.

Mittlerweile sind bei den Panthern die ersten Personalentscheidungen gefallen. So stehen aktuell die Abgänge von neun Akteuren fest.

Während Verteidiger Fabio Wagner den ERC wie bereits kommuniziert verlässt, werden die Angreifer Noah Dunham, Charles Bertrand und Enrico Henriquez nicht mehr für Blau-Weiß auflaufen. Verabschieden müssen die Ingolstädter außerdem Torhüter Christian Heljanko sowie Co-Trainer Brad Tapper und Athletic-Trainer Maximilian Schmierl.

Mit Mathew Bodie und Wayne Simpson werden außerdem zwei der dienstältesten Panther den Club verlassen und ihre Profi-Karriere im Eishockey beenden. Verteidiger Mat Bodie schnürte seine Schlittschuhe fünf Spielzeiten für die Oberbayern und bestritt in dieser Zeit 247 Spiele. Wayne Simpson lief sechs Saisons in Ingolstadt auf und sammelte in 316 Partien 272 Punkte – die drittmeisten in der DEL-Historie der Blau-Weißen.

„Ich möchte mich im Namen des ERC Ingolstadt bei allen Akteuren, die uns verlassen, für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Insbesondere bei Fabio, Mat und Wayne, die viele Saisons für den ERC im Einsatz waren und ich beim Club jahrelang erleben durfte“, sagt Sportdirektor Tim Regan.

Alle Akteure werden an der Saison-Abschlussfeier am Ostermontag und in den Tagen nach der Feier auf den Kanälen des ERC Ingolstadt gebührend verabschiedet.

