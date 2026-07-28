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ERC Ingolstadt: Neuer Co-Trainer ist gefunden

ERC verpflichtet Mike Kelly als Co-Trainer

28. Juli 20262 Mins read73
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Spieler von ERC Ingolstadt bedanken sich bei den Fans - © Bruno Dietrich / City-Press
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Ingolstadt. (PM ERC) Das Trainerteam des ERC Ingolstadt ist komplett.

Der Club aus der PENNY DEL besetzt die vakante Position des Co-Trainers mit Mike Kelly. Der Kanadier kann auf ein Jahrzehnt Coaching-Erfahrung in der NHL zurückblicken.

In der vergangenen Saison war Kelly Assistant Coach von Gerard Gallant bei den Shanghai Dragons in der multinationalen KHL. Als Co-Trainer des dreimaligen NHL-Coach of the Year war er zwischen 2014 und 2023 zudem für die Florida Panthers, Vegas Golden Knights und New York Rangers aktiv. In der Saison 2017/18 erreichte er mit den neu gegründeten Golden Knights auf Anhieb das Stanley Cup Finale. Mit Team Kanada wurde er 2021 – ebenfalls in der Rolle des Assistant Coach – Weltmeister.

Die ersten zehn Jahre seiner Trainerkarriere, die Kelly bereits 1988 startete, verbrachte er in verschiedenen Rollen in nordamerikanischen Junioren- & College-Ligen sowie der AHL. Darüber hinaus wurde er als Headcoach der kanadischen U18 Weltmeister und gewann als Co-Trainer der U20 drei WM-Medaillen in drei Jahren.

ERC-Sportdirektor Tim Regan sagt: „Mike ist ein extrem erfahrener Coach, der sowohl im Junioren-Eishockey als auch im Profibereich seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Er erfüllt das von uns gesuchte Profil sehr gut und war darüber hinaus vor gut zwei Jahren schonmal in Ingolstadt zu Gast. Dementsprechend kennt er unsere Organisation und die Stadt schon ein wenig. Wir freuen uns, dass wir unser Trainerteam mit solch einem angesehenen und qualifizierten Coach verstärken können.“

Die Wege von ERC-Headcoach Mark French und Kelly kreuzten sich bereits rund um die Jahrtausendwende erstmals. „Ich war von 1999 bis 2002 in North Bay Mikes Co-Trainer und Assistant General Manager. Seitdem sind wir immer in Kontakt geblieben und haben uns regelmäßig getroffen. Mike ist ein Coach, der viel Wert auf die Entwicklung der Spieler legt und gut darin ist, eine Verbindung zu ihnen aufzubauen. Das war neben seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor“, nennt French die Gründe für die Wahl Kellys.

„Als Tim und Mark mich fragten, ob ich mir vorstellen könnte, Teil des Trainerteams zu werden, war ich sofort begeistert von der Idee. Ich habe schon damals sehr gerne mit Mark gearbeitet und respektiere ihn sehr. Außerdem war mein erster Eindruck von der Stadt und dem Eishockey in der DEL schon bei meinem mehrtägigen Besuch in Ingolstadt vor einigen Jahren sehr gut“, sagt Mike Kelly über seinen Wechsel zu den Panthern. „Im Lauf der Zeit habe ich gelernt, dass es beim Coaching extrem wichtig ist, eine gute und stabile Beziehung zu den Spielern aufzubauen. Ich will vom ersten Tag der Saison daran arbeiten, dass wir stetig besser werden und schnelles Eishockey spielen. Das passt sehr gut zur Philosophie beim ERC.“

Seine Karrierestationen

Source: Mike Kelly @ Elite Prospects

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