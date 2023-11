ERC Ingolstadt muss im Angriff einen langfristigen Ausfall verkraften

Artikel anhören Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) muss mindestens vier Monate auf Casey Bailey verzichten. Im...

Artikel anhören Artikel anhören

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) muss mindestens vier Monate auf Casey Bailey verzichten.

Im Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings am 29. Oktober zog sich der Stürmer eine Oberkörperverletzung zu und musste sich einer Operation unterziehen.

In seinen bisher 15 Einsätzen in der laufenden DEL-Saison kommt der 32-Jährige auf sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Vorlagen). In der Champions Hockey League steuerte er einen Treffer und einen Assist zum Erreichen des Achtelfinals in der europäischen Königsklasse bei.

„Diese lange Zwangspause ist für Casey sehr bitter und auch uns steht damit ein Angreifer langfristig nicht zur Verfügung, der für eine tragende Rolle eingeplant war. Wir wünschen Casey eine schnelle und gute Genesung“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

6508 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten