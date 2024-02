ERC Ingolstadt mit dem Marketing Award der Champions Hockey League ausgezeichnet

Ingolstadt. (PM ERCI )Für den ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL war die Rückkehr in die Champions Hockey League (CHL) nach sechs Jahren Abstinenz...

Ingolstadt. (PM ERCI )Für den ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL war die Rückkehr in die Champions Hockey League (CHL) nach sechs Jahren Abstinenz durch die erstmalige Qualifikation für die Top-16 nicht nur sportlich ein Erfolg.

Im Rahmen des gestrigen Finals der europäischen Eishockey-Königsklasse wurden die Oberbayern von der CHL mit dem Marketing Award ausgezeichnet.

Mit zahlreichen Aktionen begleiteten die Blau-Weißen Ihre Teilnahme an der Champions Hockey League. Den Startschuss in den Europapokal bildete die Trophy-Tour, bei der der Cup ein Wochenende lang an verschiedenen Punkten in Ingolstadt Station machte. Eindrucksvoll waren zudem die gemeinsam mit dem ERC-Partner DB Regio Bayern organisierten Fahrt zum „CHL-Derby“ nach Salzburg, wo knapp 1000 Ingolstädter Fans für Heimspiel-Atmosphäre sorgten, sowie die gemeinsame Flugreise des Teams und knapp 200 Anhängern im Airbus A320 zum Achtelfinale nach Växjö.

„Diese Auszeichnung ist einerseits eine schöne Anerkennung für die viele Arbeit, das Herzblut und die Leidenschaft, welche der ganze Club und die Mitarbeitenden in die Teilnahme an der CHL gesteckt haben. Einen großen Anteil an diesem Preis haben aber auch unsere fantastischen Fans, die das Abenteuer Champions Hockey League mit großem Enthusiasmus gelebt und unsere Aktionen dadurch mit Leben gefüllt haben“, sagt Claus Liedy, Geschäftsführer des ERC Ingolstadt. „Wenn unsere Panther aufgelaufen sind, herrschte immer eine grandiose Atmosphäre. Egal ob zuhause in der SATURN-Arena oder auswärts mit hunderten ERC-Fans.“

Zum Marketing Award der CHL

Der Marketing Award wir an den Club verliehen, der während der CHL-Saison am aktivsten und kreativsten für die Königsklasse geworben hat. Bewertet wurden die Marketing-Aktionen und Werbemaßnahmen der Clubs von einer Jury, die aus sechs Mitgliedern bestand (CHL Office, Infront Sports & Media AG, eSports, Two Circles, LGT Bank und Professor Jon Andrea Schocher mit seinen Studenten).