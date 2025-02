ERC Ingolstadt ist zurÃ¼ck im Europapokal

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt ist zurück im Europapokal!

Nach einem Jahr Abstinenz werden die Panther in der Saison 2025/26 wieder in der Champions Hockey League (CHL) gegen die Top-Teams Europas antreten. Bereits fünf Spiele vor Ende der Hauptrunde in der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) sind die Oberbayern nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

„In der kommenden Saison wieder internationales Eishockey spielen zu dürfen, ist für den ERC Ingolstadt alles andere als selbstverständlich und ein außergewöhnlich großer Erfolg. Vor zwei Jahren haben wir erlebt, wie die CHL den ganzen Club und unsere Fans begeistert hat. Genau dort wollen wir anknüpfen und unsere Spiele im Europapokal genießen“, zeigt sich ERC-Geschäftsführer Claus Liedy angesichts der fünften Teilnahme der Panther an der europäischen Königsklasse im Eishockey begeistert.

Die Blau-Weißen waren bereits 2014/15 in der Premierensaison der CHL als Gründungsmitglied dabei und hatten bei ihrer letzten Teilnahme in der Spielzeit 2023/24 mit dem Erreichen des Achtelfinals ihr bisher bestes Ergebnis erzielt.

In der aktuellen Saison liegt das Team um Headcoach Mark French gleich in mehrfacher Hinsicht auf Rekordkurs. Als Tabellenführer der DEL haben sie mit 104 Punkten bereits eine neue clubinterne Bestmarke aufgestellt. Die bisher 35 Saisonsiege bedeuten ebenfalls einen Clubrekord.

„Die Qualifikation für die Champions Hockey League ist für den ERC Ingolstadt nicht nur eine große Ehre, sondern gleichermaßen auch Belohnung für eine bislang herausragend gute Hauptrunde. Wir freuen uns auf die Herausforderung, uns mit den besten Teams Europas zu messen und wollen das deutsche Eishockey erfolgreich vertreten“, sagt Sportdirektor Tim Regan.

Neben dem ERC Ingolstadt haben bisher der frischgebackene CHL-Sieger ZSC Lions Zürich, Sparta Prag, der HC Lausanne, Red Bull Salzburg sowie der KAC aus Klagenfurt ihren Platz im 24 Teams starken Teilnehmerfeld sicher.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV