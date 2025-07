ERC Ingolstadt holt EigengewÃ¤chs zurÃ¼ck in die Audistadt

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt verstärkt seine U23-Fraktion mit Nicolas Schindler.

Der 20-Jährige, der bereits im Ingolstädter Nachwuchs aktiv war, kommt vom DEL2-Meister Dresdner Eislöwen. Bei den Oberbayern erhält er einen Zweijahresvertrag.

Bereits in der Saison 2022/23 feierte Schindler, als damaliger Topscorer der Ingolstädter U20 in der DNL, sein Debüt in der deutschen Eliteliga. In zehn Einsätzen gelangen ihm damals zwei Vorlagen. Danach entwickelte er sich bei seinen ersten Profi-Stationen bei den Bayreuth Tigers in der Oberliga und in der vergangenen Saison bei den Dresdner Eislöwen weiter. Auf dem Weg zum Titelgewinn und DEL-Aufstieg lief der Stürmer in 70 Spielen für die Sachsen auf.

„Wir haben Nicolas‘ Weg in den vergangenen beiden Spielzeiten eng verfolgt und stets den Kontakt zu ihm gehalten. Er hat sich gut entwickelt und wir trauen ihm zu, dass er in den kommenden beiden Jahren weitere Schritte nach vorne macht“, sagt Sportdirektor Tim Regan über den läuferisch und technisch starken Deutsch-Tschechen.

„Ich konnte in den vergangenen beiden Spielzeiten wichtige Erfahrung im Profi-Eishockey sammeln. Nun freue ich mich darauf, wieder nach Ingolstadt zurückzukehren. Ich werde hart arbeiten und alles geben, um meine Chance zu nutzen“, erklärt Schindler, der auch schon einen Einsatz in der Champions Hockey League (CHL) für den ERC vorweisen kann.

Der aktuelle Kader für die Saison 2025/26 im Überblick

Torhüter: Devin Williams, Nico Pertuch, Brett Brochu

Verteidiger: Leon Hüttl, Sam Ruopp, Philipp Preto, Alex Breton, Morgan Ellis, Edwin Tropmann, Peter Spornberger, Chris Jandric

Stürmer: Philipp Krauß, Daniel Pietta, Daniel Schmölz, Riley Sheen, Johannes Krauß, Luca Hauf, Abbott Girduckis, Kenny Agostino, Myles Powell, Austen Keating, Samir Kharboutli, Elias Pul, Riley Barber, Nicolas Schindler

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV