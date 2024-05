ERC Ingolstadt holt DEL2-Meisterspieler mit deutschem Pass

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt verpflichtet Abbott Girduckis von DEL2-Meister Eisbären Regensburg. Der 28-jährige Stürmer, der über einen deutschen Pass verfügt, erhält bei...

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt verpflichtet Abbott Girduckis von DEL2-Meister Eisbären Regensburg.

Der 28-jährige Stürmer, der über einen deutschen Pass verfügt, erhält bei den Oberbayern einen Einjahresvertrag.

Der Weg des 1,85m großen Stürmers ging über die nordamerikanische College-Liga NCAA. Nach weiteren Spielzeiten in der AHL und ECHL, den Unterbauten der besten Liga der Welt, wagte Girduckis den Schritt nach Europa. Für den HC Presov in der ersten slowakischen Liga erzielte er 41 Punkte in 50 Spielen. Anschließend folgte der Wechsel zu den Eisbären Regensburg, mit denen er im April nach einer fulminanten Saison den Meisterpokal in die Höhe streckte.

„Vor der abgelaufenen Saison war es mein Ziel, die Möglichkeit zu bekommen, in der DEL zu spielen. Der ERC hat eine große Historie, vergangene Saison in der CHL gespielt und stets ein schlagkräftiges Team, das gewinnen will. Das war ein großer Faktor für mich. Durch die Nähe zu Ingolstadt habe ich bereits viel über die Organisation und die leidenschaftlichen Fans gehört. Außerdem liebe ich es, in Bayern zu bleiben“ sagt der Deutsch-Kanadier.

Der beste Vorlagengeber der abgelaufenen DEL2-Saison hatte mit 90 Punkten in 71 Spielen einen erheblichen Anteil am Titelgewinn der Oberpfälzer. Ligaweit erbrachte ihm das den zweiten Platz in der Statistik, unter den Deutschen erzielte er die meisten Punkte.

„Ich habe Abbott in der vergangenen Saison häufig beobachtet. Er hat ein exzellentes Auge für den Mitspieler, kann das Spiel gut lesen und ist ein ausgezeichneter Zwei-Wege-Stürmer, der sich seinen defensiven Aufgaben sehr bewusst ist. Darüber hinaus sorgt Girduckis, da er sowohl auf der Center-Position als auch auf den Flügeln einsetzbar ist, für mehr Tiefe auf unserem deutschen Sektor“ analysiert Tim Regan den 28-Jährigen.

Der aktuelle Panther-Kader

Torhüter: Michael Garteig, Devin Williams, Nico Pertuch

Verteidiger: Fabio Wagner, Kevin Maginot, Mat Bodie, Leon Hüttl, Niklas Hübner, Sam Ruopp

Stürmer: Philipp Krauß, Noah Dunham, Wojciech Stachowiak, Wayne Simpson, Charles Bertrand, Enrico Henriquez-Morales, Travis St. Denis, Daniel Pietta, Jan Nijenhuis, Daniel Schmölz, Riley Sheen, Johannes Krauß, Luca Hauf, Abbott Girduckis