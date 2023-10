ERC Ingolstadt erreicht CHL-Achtelfinale

Artikel anhören Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt steht unter den besten 16 Teams Europas. Quasi „auf der Couch“ qualifizierte sich der deutsche Vizemeister...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt steht unter den besten 16 Teams Europas.

Quasi „auf der Couch“ qualifizierte sich der deutsche Vizemeister am späten Mittwochabend vorzeitig für die K.O.-Runde der Champions Hockey League. Am kommenden Dienstag empfängt das Team von Trainer Mark French Vitkovice Ridera zum abschließenden Hauptrundenspiel in der SATURN-Arena (19:30 Uhr).

Aufgrund des starken Starts in die europäische Königsklasse belegen die Panther aktuell Platz zehn im Tableau. Zum Auftakt in die CHL gelangen drei Siege gegen den französischen Meister Rouen Dragons, den österreichischen Champion Red Bull Salzburg sowie den schwedischen Titelträger des Jahres 2022, Färjestad BK. Damit legte der ERC den Grundstein, um zum zweiten Mal nach der Saison 2015/16 die K.O.-Runde zu erreichen. Im Achtelfinale der CHL stehen die Ingolstädter sogar zum ersten Mal.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns für die K.O.-Runde qualifiziert haben. Die Mannschaft hatte sich das als klares Ziel gesetzt und dieses mit guten Leistungen erreicht. Dass mit Mannheim und München auch die beiden anderen deutschen Clubs bereits vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen sind, spricht zudem für die Qualität des deutschen Eishockeys“, freut sich ERC-Sportdirektor Tim Regan. „Nun warten wir darauf, auf wen wir im Achtelfinale treffen werden. Uns erwarten aber auf jeden Fall intensive Duelle auf absolutem europäischen Top-Niveau.“

Die Achtelfinalspiele in der Champions Hockey League werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am 14. und 15. November finden die Hinspiele statt, die Rückspiele steigen am 21. und 22. November. Infos zum Ticketverkauf folgen, sobald der Gegner und die Spieltermine feststehen.

