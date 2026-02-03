Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + ERC Ingolstadt: Der Topscorer bleibt ein Panther
! +ERC IngolstadtTransfers

ERC Ingolstadt: Der Topscorer bleibt ein Panther

3. Februar 20261 Mins read46
Share
Riley Barber vom ERC Ingolstadt f - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt setzt einen weiteren Eckpfeiler für das Team der kommenden Saison.

Topscorer Riley Barber hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. In der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) ist der Stürmer zweitbester Scorer und Torjäger.

In 44 Spielen gelangen dem US-Amerikaner starke 56 Punkte (27 Tore, 29 Vorlagen). Sein Wert von +24 in der Plus-Minus-Wertung bedeutet ligaweit einen Top-Vier-Platz. In der Champions Hockey League erreichte der Torjäger mit den Oberbayern das Viertelfinale, ist mit sechs Toren und sechs Vorlagen unter den Top-Drei-Scorern und für den MVP-Award der europäischen Eishockey-Königsklasse nominiert.

ERC-Sportdirektor Tim Regan sagt: „Riley hat die Erwartungen, die wir hinsichtlich des offensiven Outputs in ihn gesetzt hatten, voll erfüllt. Er verfügt über einen herausragenden Schuss, ist stark im Powerplay und erzielt immer wieder wichtige Tore für uns.“ Mit 18 Punkten im Powerplay ist Barber einer der besten Überzahlspieler der Liga, in 16 Partien gelangen ihm zwei oder mehr Scorerpunkte und 15 seiner Tore waren entweder Führungs- oder Ausgleichstreffer.

„Neben seinen Qualitäten auf dem Eis identifiziert Riley sich zu hundert Prozent mit dem Club, den Fans und dem Umfeld. Wir sind glücklich, auch über die aktuelle Saison hinaus auf ihn bauen zu können“, erklärt Regan.

„Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Spielzeit mit dem Panther auf der Brust aufzulaufen. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Es macht mir viel Spaß mit meinen Teamkollegen, den Coaches und dem ganzen Staff zu arbeiten und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren leidenschaftlichen Fans hoffentlich auch weiterhin viele Siege feiern zu können“, so Barber zu seiner Vertragsverlängerung.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

546
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Elias verlängert bei den Panthern

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESV BuchloeTransfers

Ein schmerzhafter Abschied bei den Pirates

Buchloe. (chs) Diese Nachricht ist für die Buchloer Piraten unmittelbar vor Beginn...

By3. Februar 2026
SC Langnau TigersTransfers

Samuel Erni bleibt ein Tiger – zehnte Saison im Tigers-Dress

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit Verteidiger...

By3. Februar 2026
EHC KlotenTransfersZSC Lions

EHC Kloten und ZSC Lions tauschen Harrison Schreiber und Joel Henry

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten und die ZSC Lions haben sich...

By3. Februar 2026
Eisadler DortmundTransfers

Zwei Neuzugänge vom Ligarivalen: Brazda und Klingsporn wechseln an die Strobelallee

Die Eisadler Dortmund können kurz vor dem Start in die Playoffs zwei...

By3. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten