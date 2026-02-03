ERC Ingolstadt: Der Topscorer bleibt ein Panther

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt setzt einen weiteren Eckpfeiler für das Team der kommenden Saison.

Topscorer Riley Barber hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. In der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) ist der Stürmer zweitbester Scorer und Torjäger.

In 44 Spielen gelangen dem US-Amerikaner starke 56 Punkte (27 Tore, 29 Vorlagen). Sein Wert von +24 in der Plus-Minus-Wertung bedeutet ligaweit einen Top-Vier-Platz. In der Champions Hockey League erreichte der Torjäger mit den Oberbayern das Viertelfinale, ist mit sechs Toren und sechs Vorlagen unter den Top-Drei-Scorern und für den MVP-Award der europäischen Eishockey-Königsklasse nominiert.

ERC-Sportdirektor Tim Regan sagt: „Riley hat die Erwartungen, die wir hinsichtlich des offensiven Outputs in ihn gesetzt hatten, voll erfüllt. Er verfügt über einen herausragenden Schuss, ist stark im Powerplay und erzielt immer wieder wichtige Tore für uns.“ Mit 18 Punkten im Powerplay ist Barber einer der besten Überzahlspieler der Liga, in 16 Partien gelangen ihm zwei oder mehr Scorerpunkte und 15 seiner Tore waren entweder Führungs- oder Ausgleichstreffer.

„Neben seinen Qualitäten auf dem Eis identifiziert Riley sich zu hundert Prozent mit dem Club, den Fans und dem Umfeld. Wir sind glücklich, auch über die aktuelle Saison hinaus auf ihn bauen zu können“, erklärt Regan.

„Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Spielzeit mit dem Panther auf der Brust aufzulaufen. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Es macht mir viel Spaß mit meinen Teamkollegen, den Coaches und dem ganzen Staff zu arbeiten und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren leidenschaftlichen Fans hoffentlich auch weiterhin viele Siege feiern zu können“, so Barber zu seiner Vertragsverlängerung.

