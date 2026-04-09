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ERC Ingolstadt: Der Kapitän bleibt ein weiteres Jahr an Bord!

9. April 20261 Mins read74
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Morgan Ellis vom ERC Ingolstadt whrend des Spiels zwisc - © Bruno Dietrich / City-Press
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Ingolstadt. (PM ERC) Morgan Ellis hat seinen Vertrag beim ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) um ein weiteres Jahr verlängert.

Seit dieser Saison führt der Kanadier die Oberbayern als Captain an.

Der Verteidiger, der bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere das Panther-Trikot trägt, geht damit in der Spielzeit 2026/27 in seine vierte Saison bei den Panthern.

„Morgan ist ein Führungsspieler, wie man sich ihn nur wünschen kann. Für ihn steht immer die Mannschaft im Vordergrund und gleichzeitig hat er zu allen Spielern, Trainern und Mitarbeitern in unserer Organisation ein hervorragendes Verhältnis“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan. „Er verkörpert sowohl neben als auch auf dem Eis unsere Philosophie und Identität. Weiterhin auf seine Qualitäten zurückgreifen zu können, ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung.“

Auch statistisch wird die Wichtigkeit des 33-Jährigen für die Blau-Weißen untermauert. Er ist einer der zweikampfstärksten Panther, leistete die meiste Unterzahl-Eiszeit aller ERC-Profis und war mit 82 geblockten Schüssen ligaweit auf Rang drei.

Darüber hinaus sammelte Ellis, der 2022 mit Team Kanada an den Olympischen Spielen teilnahm, in der aktuellen Saison 21 Scorerpunkte (sechs Tore) in 55 DEL-Spielen. In der Champions Hockey League stand er dreimal auf dem Eis (ein Tor).

Insgesamt lief der Rechtsschütze bisher 402 Mal in der DEL auf und gewann mit den Eisbären Berlin zweimal die Meisterschaft.

„Meine Familie und ich fühlen uns in Ingolstadt zuhause. Die ganze Organisation ist wie eine Familie und als Team haben wir alle Voraussetzungen, um uns weiter zu verbessern, zu wachsen und erfolgreich Eishockey zu spielen.“

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