ERC Ingolstadt: Das letzte Puzzlestück in der Defensive kommt vom Ligarivalen Löwen Frankfurt

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt fügt seiner Verteidigung das letzte Puzzlestück hinzu.

Vom Ligakonkurrenten Löwen Frankfurt wechselt Kevin Maginot zum Vizemeister aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga). Bei den Oberbayern hat der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der gebürtige Mannheimer durchlief alle Nachwuchsteams der Jungadler und feierte in der Saison 2015/16 im Trikot des achtmaligen deutschen Meisters auch sein DEL-Debüt. Für die Kurpfälzer lief er bis 2018 auf, ehe er bei den Heilbronner Falken sowie den Löwen Frankfurt zum Führungsspieler und Leistungsträger avancierte.

Mit den Hessen gelang ihm 2022 der Aufstieg in die DEL, in der er in der vergangenen Spielzeit seine erste volle Saison bestritt. Insgesamt 58 Partien absolvierten die Löwen. In allen davon stand Maginot auf dem Eis. Mit 20 Scorerpunkten (vier Tore, 16 Vorlagen) konnte er in der Hauptrunde die sechstmeisten Zähler aller deutschen Verteidiger verbuchen und gewann unter allen Defensivspielern die sechstmeisten Zweikämpfe.

„Kevin bringt mit seiner Größe ein weiteres Element in unsere Defensive mit ein. In der vergangenen Saison hat er zudem seine Qualitäten im Spiel nach vorne auch in der DEL unter Beweis gestellt. Mit seiner Variabilität gibt er uns noch mehr Optionen“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den 1,90 Meter Mann, der außerdem „charakterlich sehr gut zu uns passt. Er hat sich in den vergangenen Jahren stetig entwickelt und ist hungrig darauf, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.

„Mich hat es sehr gereizt und begeistert ein Teil des Panther-Teams werden zu können. Der ERC hat in der Vorsaison nicht nur ein sehr attraktives, schön anzusehendes, sondern auch beeindruckendes Eishockey gespielt“, sagt Maginot, der bei den Oberbayern den nächsten Entwicklungsschritt machen wolle. „Ich denke, dass mir Ingolstadt als Organisation und als Team dabei helfen kann, diese Herausforderung erfolgreich zu bestreiten. Gemeinsam wollen wir an die starken Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen und erfolgreich sein.“

Maginot wird beim ERC mit der Rückennummer 6 auflaufen.

Aktueller Kader für die Saison 2023/24

Torhüter: Michael Garteig

Verteidiger: Fabio Wagner, Colton Jobke, Maury Edwards, Leon Hüttl, Niklas Hübner, Mat Bodie, Daniel Schwaiger, Luca Zitterbart, Kevin Maginot

Stürmer: Philipp Krauß, Mirko Höfflin, Wojciech Stachowiak, Wayne Simpson, Enrico Henriquez-Morales, Marko Friedrich, Daniel Pietta, Charles Bertrand, Travis St. Denis, Andrew Rowe, Noah Dunham, Casey Bailey, Jan Nijenhuis, Patrik Virta

