ERC Ingolstadt bindet jungen deutschen Verteidiger bis 2027

Ingolstadt. (PM Panther) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) hat den Vertrag mit Philipp Preto verlängert.

Im vergangenen Sommer wechselte der 23-Jährige von den Fischtown Pinguins Bremerhaven an die Donau. Bei den Blau-Weißen etablierte sich der Verteidiger schnell und hat nun einen Kontrakt bis 2027 unterschrieben.

Mit durchschnittlich mehr als 15 Minuten Eiszeit pro Spiel hat Preto seinen Wert aus der Vorsaison, als er erstmals eine komplette Spielzeit in der PENNY DEL absolvierte und dabei in der Hauptrunde knapp zehn Minuten pro Partie auf dem Eis stand, nochmal um mehr als 50 Prozent gesteigert.

„Philipp arbeitet hart und hat seine Chance von Anfang an sehr gut genutzt. Er erledigt seine Aufgaben verlässlich und hat sich den deutlichen Anstieg seiner Eiszeit mit guten Leistungen verdient. Davon abgesehen ist er immer noch jung und nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Wir freuen uns, dass er auch weiterhin ein Panther bleibt“, sagt Sportdirektor Tim Regan.

In bislang 28 Einsätzen in der Hauptrunde sammelte Preto vier Vorlagen. Beeindruckender ist allerdings sein Plus-Minus-Wert. Mit +16 gehört er in dieser Kategorie ligaweit zu den Top-15 Spielern und unterstreicht damit seine effiziente Spielweise.

„Die Entscheidung für Ingolstadt im vergangenen Sommer hat sich bezahlt gemacht. Sowohl hinsichtlich des Erfolgs, den wir als Team haben, als auch was meine persönliche Entwicklung angeht. Der ERC ist eine Top-Adresse, es passt alles für mich und ich bekomme viel Verantwortung. Hier ist der beste Ort, um mich in der DEL festzuspielen und als Mannschaft erfolgreich zu sein“, sagt Preto zu seiner Vertragsverlängerung.

