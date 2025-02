ERC hÃ¤lt lange dagegen, unterliegt aber Pegnitz und scheidet aus den Play-Offs aus

Lechbruck. (PM ERC) Am Freitagabend traf der ERC Lechbruck im heimischen Lechparkstadion auf den EV Pegnitz zum zweiten Spiel der Best-of-three-Serie in den Play-Offs.

Trainer Jörg Peters nahm im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen einige Umstellungen in den Reihen der Flößer vor, um dem favorisierten Gegner aus Oberfranken Paroli zu bieten.

Von Beginn an setzte der ERC die Topreihe der Ice Dogs mit frühem Stören und schnellem Umschaltspiel unter Druck. Diese Taktik fruchtete schnell: Bereits in der 5. Spielminute brachte Cameron Roberts (Vorlagen: Mathias Schuster, Kevin Loppatto) die Lecher mit 1:0 in Führung. Pegnitz fand jedoch zunehmend ins Spiel und konnte in der 12. Minute durch Yannick Gerstner ausgleichen. Das Spiel verlief weiterhin auf Augenhöhe, beide Teams spielten kontrolliert offensiv. In der 18. Minute nutzten die Gäste ein Überzahlspiel zur erstmaligen Führung: Alexander Diel verwandelte im Nachschuss zum 1:2.

Das zweite Drittel begann, wie das erste aufgehört hatte: Der ERC hielt sich strikt an den Matchplan und verhinderte, dass die Pegnitzer Ice Dogs ihr gewohntes Spiel entfalten konnten. Marcus Köpf hatte in der 25. Minute eine große Chance zum Ausgleich, scheiterte aber am stark aufspielenden Gästetorhüter. In der 30. Minute belohnte sich der ERC schließlich: Josef Bayrhof (Vorlage: Simon Maucher) erzielte mit einer schönen Einzelleistung das 2:2. Doch erneut nutzte Pegnitz eine Überzahlsituation eiskalt aus: Gabriel Lehmann traf in der 32. Minute zur erneuten Gästeführung (2:3). In der 37. Minute erhöhte Roman Navarra gar auf 2:4. Doch der ERC schlug postwendend zurück: Cameron Roberts (Vorlagen: Marcus Köpf, Kevin Loppatto) verkürzte auf 3:4. Kurz vor der Pause verpasste Köpf den möglichen Ausgleich, bevor Ales Furch in der 39. Minute Pegnitz mit einem Kontertor auf 3:5 in Front brachte.

Das letzte Drittel begann erneut mit viel Druck des ERC, der sich nicht aufgab und weiterhin mutig nach vorne spielte. Doch im Abschluss fehlte nun das Glück, während Pegnitz seine Chancen eiskalt nutzte. Jason Wallner erzielte in der 47. Minute das 3:6, Michael Breyer legte in der 49. Minute das 3:7 nach – die Vorentscheidung. Trotz weiterem Kampfgeist der Flößer war nun spürbar, dass etwas die Luft raus war. In der 53. Minute erhöhte Pegnitz erneut in Überzahl durch Roman Navarra auf 3:8. Doch der ERC gab sich nicht geschlagen: Richard Schratt (Vorlagen: Lucas Hay, Josef Bayrhof) verkürzte in der 54. Minute im Powerplay auf 4:8. In der Schlussphase setzte Pegnitz mit einem Doppelschlag in der 58. Minute durch Jason Wallner und Elias Maschke den Schlusspunkt zum 4:10-Endstand.

Dieses deutliche Ergebnis fiel gemessen am Spielverlauf etwas zu hoch aus, dennoch geht der Sieg des EV Pegnitz in Ordnung. Nach zwei Niederlagen in der Best-of-three-Serie endet damit die Saison für die Flößer. Trotz des Ausscheidens kann das Team stolz auf das Erreichen der Play-Offs und den damit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt sein. Mit Pegnitz traf der ERC auf einen starken Tabellenzweiten der Landesliga Gruppe B.

Zum Saisonabschluss bedankt sich die 1. Mannschaft des ERC Lechbruck herzlich bei ihren Anhängern für die großartige Unterstützung. Mit einem Durchschnitt von 201 zahlenden Zuschauern pro Heimspiel belegt der Verein den 8. Platz von 20 Landesligisten in der Zuschauertabelle – ein respektables Ergebnis für einen Dorfverein in der starken Landesliga.

