ERC Sonthofen BullsEV Fürstenfeldbruck

ERC feiert zweiten Heimsieg

1. November 20251 Mins read39
© Bettina Brunner
Sonthofen. (PM EC) Der ERC Sonthofen gewann am Freitagabend sein zweites Heimspiel – diesmal gegen den EV Fürstenfeldbruck mit 3:1.

Beide Torhüter zeigten eine herausragende Leistung und hielten ihre Teams lange im Spiel. Das Sonthofner Trainerduo musste krankheitsbedingt auf Nicolas Neuber und Josef Slavicek verzichten.

Die Partie begann mit einem offenen Schlagabtausch, wobei sich die Oberallgäuer zunehmend mehr Spielanteile erarbeiteten. Beide Teams kamen in den Genuss eines Überzahlspiels, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Ab der Hälfte des ersten Drittels übernahmen die Hausherren das Kommando und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. In der 14. Spielminute war es schließlich Kapitän Marc Sill, der nach Vorarbeit von Adam Suchomer die Scheibe trotz spektakulärer Parade von Gästegoalie Valentin Mohr über die Linie bugsierte. Mit der knappen Führung für den ERC ging es in die erste Pause.

Auch im zweiten Drittel agierte Sonthofen mit leichten Vorteilen, wenngleich Fürstenfeldbruck engagiert dagegenhielt. Zur Spielhälfte nutzte Dan Przybyla ein Powerplay und versenkte das Zuspiel von Filip Krzak mit einem präzisen „Onetimer“ aus linker Position zur 2:0-Führung. Kurz vor Drittelende gelang den Gästen der Anschlusstreffer: Kresimir Schildhabel traf ebenfalls in Überzahl zum 2:1.

Der letzte Abschnitt begann mit gefährlichen Szenen vor dem Sonthofner Tor, bei denen ERC-Keeper Calvin Stadelmann mehrfach sein ganzes Können unter Beweis stellen musste. Der ERC ließ in der Folge einige Chancen liegen, sorgte dann allerdings in der 53. Minute durch Lynnden Pastachak – nach Zuspiel von Roman Zwicker – für den 3:1-Endstand.

855
