ERC erstmals Erster! Lizenzspieler Löhr legt Lechbruck lahm

Sonthofen. (PM ERC) Mit einer über 60 Minuten überzeugenden Leistung bezwingt der ERC Sonthofen am zweiten Weihnachtstag im Spitzenspiel auswärts den bisherigen Tabellenführer ERC Lechbruck mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Mit dem achten Sieg in Serie übernehmen die Oberallgäuer damit auch die Führung des Landesliga-Tableaus. Bemerkenswert: Der ERC reiste arg geschwächt ins Ostallgäu. Spieler des Abends war Förderlizenzspieler Clemens Löhr mit zwei Treffern.

Kampf, Leidenschaft und Kaltschnäuzigkeit: Mit einer Energieleistung bezwang das Team von Trainer Helmut Wahl und Vladimir Kames am Freitagabend den Klassenprimus ERC Lechbruck und eroberte sich erstmals in dieser Spielzeit den ersten Tabellenplatz. Beeindruckend war der Erfolg nicht nur, weil „Bruck“ bis dato Tabellenführer war und eine bärenstarke Saison spielt – die Sonthofer reisten arg dezimiert zu den „Flößern“, weil unter anderem mit Ondrej Havlicek, Lynnden Pastachak, Kapitän Marc Sill und Dan Przybyla vier Leistungsträger fehlten.

Trotz dieser herausfordernden Vorzeichen ließen sich die Oberallgäuer nicht von ihrem Vorhaben abbringen, Zählbares mit nach Sonthofen zu nehmen: Die fast 400 Zuschauer in Lechbruck gewannen relativ schnell den Eindruck, dass das Team unbedingt gewillt war, ihre beeindruckende Siegesserie auszuweiten. Nach knapp zwölf Minuten netzte Förderlizenzspieler Clemens Löhr, der einen absoluten Sahnetag erwischt hatte, in Unterzahl (!) zum 1:0 für die Gäste ein (Assist: Filip Krzak). Sehr zum Jubel der zahlreich mitgereisten Fans der Schwarz-Gelben, die eine konzentrierte und motivierte ERC-Truppe auf dem Eis erlebten.

Mit einem überragenden Fabian Schütze zwischen den Pfosten verteidigten die Sonthofer zahlreiche Angriffe der agilen Lechbrucker. In der 28. Minute aber war auch Routinier Schütze gegen den Schuss von Simon Maucher machtlos. Und so stand es auf einmal 1:1 in einem hochklassigen und spannenden Match zweier Teams, die aktuell zurecht oben in der Tabelle stehen.

Über welche Klasse selbstbewusste Schwarz-Gelbe verfügen, ließ sich innerhalb von nicht einmal 120 Sekunden erkennen: Zwischen der 35. und 37. Minute stellten sie das Ergebnis auf 3:1. Zunächst war es erneut Löhr, der in seinem erst zweiten Match im Dress der Schwarz-Gelben auf Vorlage von Roman Zwicker und Josef Slavicek die erneute Führung markierte. Wenig später war es Slavicek, der vor dem gegnerischen Kasten die Nerven behielt und sogar das 3:1 erzielte (Assists: Filip Krzak, Marc Hindelang).

Auch wenn die Gastgeber im Schlussdrittel noch einmal alles in die Waagschale warfen und durch Marius Keller in der 46. Minute zum 2:3 trafen – dieser Auftritt zeigte, in welch guter Verfassung sich der ERC in dieser Phase der Saison präsentiert. Umso bemerkenswerter ist diese Leistung, wenn man berücksichtigt, dass einige Leistungsträger fehlten und viele junge Spieler wie Marc Hindelang, Markus Walter, Luca Bucher oder eben Clemens Löhr mit einer vorbildlichen Einstellung den Gameplan des Trainerduos in die Tat umsetzten. Der verdiente Lohn dieser mannschaftlichen Geschlossenheit mit den Saisonzählern 34, 35 und 36: Tabellenplatz eins!

Weiter geht es für die Sonthofer am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim SC Forst. Erstes Bully ist um 17.30 Uhr.

