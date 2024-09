ERC empfängt Lechbruck und Kempten zum Doppel-Heimtest

Sonthofen. (PM ERC) Mit der Vertragsverlängerung von Topscorer und Spielertrainer Vladimir Kames sind die Kaderplanungen des ERC Sonthofen abgeschlossen – nun stehen für den...

Sonthofen. (PM ERC) Mit der Vertragsverlängerung von Topscorer und Spielertrainer Vladimir Kames sind die Kaderplanungen des ERC Sonthofen abgeschlossen – nun stehen für den Eishockey-Landesligisten zwei echte Prüfsteine auf dem Programm: Am Freitag empfangen die Schwarz-Gelben um 20 Uhr im Eisstadion an der Hindelanger Straße Ligakonkurrent ERC Lechbruck, am Sonntag reisen um 18 Uhr die Sharks aus Kempten an.

Am Freitag können Fans zudem Dauerkarten erwerben oder abholen.

Die positive Anspannung ist spürbar im Umfeld des Oberallgäuer Traditionsvereins: Sowohl Fans als auch Verantwortliche der Sonthofer freuen sich auf die am 20. Oktober beginnende Landesliga-Saison. Besonders groß ist das Interesse der ERC-Anhänger naturgemäß an den Zugängen im Kader. Am kommenden Wochenende können sich die Zuschauer ein Bild vom Potenzial von Verteidiger Filip Krzak und den Stürmern Josef Slaviček, Justin Weber und Philipp Zeiske machen und zudem beobachten, wie das Zusammenspiel mit den altgedienten Spielern rund um Kapitän Marc Sill funktioniert.

Ab morgen heißt es also endlich wieder: It’s hockey time an der Hindelanger Straße! Am Freitag empfangen die Schwarz-Gelben um 20 Uhr zunächst Ligakonkurrent ERC Lechbruck, am Sonntag gibt ab 18 Uhr im Nachbarschaftsduell Bayernligist Kempten seine Visitenkarte ab. Die Fans erwartet ein spannender Testspiel-Doppelpacker, der 23 Tage vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen den EV Ravensburg einen guten Anhaltspunkt über das aktuelle Leistungsvermögen der neuformierten Mannschaft geben dürfte.

Einen Vorgeschmack haben die Anhänger im ersten Vorbereitungsspiel erhalten: Zwar verloren die Mannen von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames mit 2:3 beim ESV Buchloe, wussten aber beim höherklassigen Bayernligisten über 60 Minuten zu überzeugen. U20-Spieler Marc Hindelang und Jonas Gotzler trugen sich als erste Spieler in die Torschützenliste ein. Das ERC-Tor hütete erst Fabian Schütze und anschließend Calvin Stadelmann.

Und auch Lechbruck und Kempten sind mit vielversprechenden Leistungen und ordentlichen Ergebnissen in die Vorbereitungsphase eingestiegen: So siegten die „Flößer“ am vergangenen Wochenende deutlich 6:3 gegen den EV Königsbrunn. Die „Sharks“ verloren zwar ihr Match beim HC Prättigau aus der Schweiz mit 4:5, egalisierten aber einen 1:4-Rückstand und kassierten erst wenige Sekunden vor Spielschluss das entscheidende Gegentor. Moral bewies die Mannschaft von Trainer Sven Curmann dann auch Tage später gegen die Donau Devils Ulm/Neu-Ulm, als sie nach starker Leistung einen 1:3-Rückstand in einen 6:3-Sieg wandelten.

Nach den beiden Heimtests am Wochenende biegen die Schwarz-Gelben mit der Vorbereitungsphase auf die Zielgerade ein. Zwei weitere Testmatches stehen dann noch an: Am 6. Oktober gastiert der ERC beim SC Forst, eine Woche später kreuzen beide Teams dann in Sonthofen die Schläger.

Eine wichtige Info für alle Fans: Im Rahmen des Freitagsspiels werden an den Stadionkassen ab 16 Uhr die Dauerkarten ausgegeben und verkauft.

Der Kader des ERC Sonthofen für die Saison 2024/25:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Vladimir Kames, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Tobias Russler (FL), Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Valentin Köcheler, David Mische (FL) Dustin Ottenbreit, Dan Przybyla, Marc Sill, Josef Slaviček (neu), Matyas Stransky, Nikolai Streif (FL) Justin Weber (neu), Philipp Zeiske (neu)

Trainer: Helmut Wahl, Vladimir Kames