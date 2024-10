ERC durch Reichersbeuern ausgekontert

Lechbruck. (PM ERC) Am Freitagabend trat der ERC Lechbruck in der Hacker-Pschorr-Arena in Bad Tölz gegen den SC Reichersbeuern an. Trotz einer engagierten Leistung...

Lechbruck. (PM ERC) Am Freitagabend trat der ERC Lechbruck in der Hacker-Pschorr-Arena in Bad Tölz gegen den SC Reichersbeuern an.

Trotz einer engagierten Leistung und einem ausgeglichenen Chancenverhältnis mussten sich die Ostallgäuer mit einer 2:7-Niederlage geschlagen geben – ein Ergebnis, das den Spielverlauf nicht ganz widerspiegelt und eher etwas zu hoch ausfiel.

Bereits in der dritten Spielminute ging Reichersbeuern durch Huber mit 1:0 in Führung, aber die Flößer ließen sich davon nicht beeindrucken. Sie agierten im ersten Drittel auf Augenhöhe und übten großen Druck auf den gut aufgelegten SCR-Torhüter Haltmair aus. Verdient erzielte Lukas Zugmaier in der 9. Minute auf Vorlage von Marcus Köpf den 1:1-Ausgleich. Der ERC zeigte eine starke Leistung und sorgte für zahlreiche Torszenen, doch ein folgenschwerer Scheibenverlust in der 16. Minute ermöglichte Stauffert den erneuten Führungstreffer zum 2:1, mit dem es in die erste Drittelpause ging.

Im zweiten Drittel kam der ERC mit frischem Elan aus der Kabine und erspielte sich erneut gefährliche Torchancen, blieb jedoch erfolglos im Abschluss. Reichersbeuern hingegen nutzte die Schwächen der Lechbrucker Defensive eiskalt aus und baute die Führung durch einen Doppelschlag von Hirschberger und Stöckl in der 24. Minute auf 4:1 aus. Zu diesem Zeitpunkt hätte der ERC eher den Ausgleich verdient gehabt, doch die individuellen Fehler bestraften die Hausherren rigoros. Mit der komfortablen Führung im Rücken dominierte Reichersbeuern nun das Spielgeschehen und erhöhte in der 31. Minute sogar auf 5:1.

In der 37. Minute erhielt der SCR eine 5-Minuten-Strafzeit, was den Flößern eine wertvolle Überzahlsituation bot. Der ERC brachte den Puck zwar gut in den eigenen Reihen ins Rollen, scheiterte aber weiterhin am Abschluss und konnte die Chance nicht nutzen. Im letzten Drittel stabilisierten sich die Lechbrucker wieder und erspielten sich durch teils sehenswert herausgespielte Kombinationen einige Gelegenheiten. Doch SCR-Torhüter Haltmair hielt seinen Kasten weiterhin sauber und parierte jeden Versuch. Der ERC drängte in der Offensive, wodurch jedoch in der Abwehr erneut Lücken entstanden, die Pfaff (50.) und Stöckl (54.) geschickt zum 7:1-Zwischenstand ausnutzten. In der letzten Spielminute betrieb Lucas Hay mit seinem Treffer in eigener Unterzahl noch etwas Ergebniskosmetik und markierte das 7:2.

Nach dieser bitteren Niederlage kehren die Flößer mit einigen Erkenntnissen zurück, die sie in der kommenden Trainingswoche aufarbeiten müssen. Positiv stimmt der Umstand, dass im heimischen Lechparkstadion nun das Eis bereitet ist und der ERC endlich reguläre Trainingsbedingungen vorfindet, ohne späte Eiszeiten in fremden Stadien in Kauf nehmen zu müssen. Die Flößer können also motiviert auf die kommende Aufgabe blicken: Am nächsten Freitag um 19:30 Uhr folgt die Heimpremiere gegen den ERC Sonthofen, bei der die Lecher zeigen wollen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben. Am darauffolgenden Sonntag geht es nach Ravensburg.

Strafminuten:

SC Reichersbeuern: 18 + 5 für Pfaff

ERC Lechbruck: 12

