ERC besetzt Kontingentstellen

Lechbruck. (PM ERC) Mit dem 25-jährigen Kanadier Maxime Danis ist die erste Kontingentstelle bei der 1. Mannschaft besetzt.

Max spielte zuletzt in der Division 2 in Schweden bei Hällefors IK und wurde davor mehrere Jahre in der starken Collegeliga NCAA III in den USA ausgebildet. Mit 1,84 m und 90 kg bringt er gute körperliche Voraussetzungen mit. Er stammt aus der Nähe von Quebec, Kanada, und hat die Verantwortlichen des ERC überzeugt, dass er unserem Team weiterhelfen kann. Er wird für den ERC Lechbruck mit der Trikotnummer 21 auflaufen und Anfang September zur Mannschaft stoßen.

Vorstand Manfred Sitter: „Wir freuen uns sehr, dass uns Max verstärken wird. Er gilt als Zweiwege-Stürmer, ist flexibel einsetzbar, hat einen guten Torriecher und spielt zudem sehr mannschaftsdienlich. Herzlichen Willkommen im Flößerdorf, Max.“

Gabriel Lariviere-Piché wird ein Flößer

Der ERC Lechbruck besetzt die zweite Kontingentstelle mit dem 20-jährigen Kanadier Gabriel Lariviere-Piché. Der Verteidiger stammt aus der Provinz Quebec und wechselt von Valleyfield Braves (QJHL) ins Flößerdorf. Er bringt mit einer Körpergröße von 1,93m und 84 kg gute körperliche Eigenschaften mit, zudem zeichnen ihn eine gute Schusstechnik, ein gutes Spielverständnis und starke schlittschuhläuferische Fähigkeiten aus. Gabriel wird mit der Nr. 58 für den ERC auflaufen und wird Anfang September in Lechbruck eintreffen.

Vorstand Manfred Sitter: „Mit Gabriel haben wir einen Verteidiger verpflichtet, der hinten aufräumen kann und ebenso nach vorne Akzente setzt. Wir haben mehrere Gespräche geführt und mir ist sofort seine höfliche und anständige Art aufgefallen. Lechbruck ist seine erste Auslandsstation und ich bin mir sicher, dass er hier sein Weg machen wird. Herzlich willkommen im Flößerdorf, Gabriel.“

